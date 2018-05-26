Cidde’de MAPA İnşaat işçileri grev ilan etti

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde Mapa İnşaat’ın konut projesinde çalışan Türkiye, Pakistan ve Bangladeş’ten inşaat işçileri maaşlarının ödenmemesi üzerine bu sabah greve başladı.

MNG bünyesinde faaliyet gösteren Mapa İnşaat’ın Suudi Arabistan Cidde Konut Projesinde çalışan inşaat işçileri maaşlarının ödenmemesi nedeniyle bu sabah grev ilan etti. Ağırlıklı olarak Türkiye, Pakistan ve Bangladeş’ten işçilerin çalıştığı Cidde Konut Projesi, başladığı günden itibaren birçok ulustan inşaat işçisinin kötü koşullarda çalıştırıldığı bir köle kampı olarak biliniyor.

İşçiler iki ay önce de maaşlarının ödenmemesi nedeniyle greve gitmiş ve 6 günlük grevin ardından geriye dönük ödemelerini almıştı. Ancak firmanın iki aydır ücretleri ödememesi nedeniyle bugün işçiler yeniden grev ilan ettiler.

İKİ AYDA BİNLERCE İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILDI

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ali Öztutan, iki ay önceki grevden sonra firmanın çok sayıda işçiyi işten çıkardığını, projenin başlangıcında 5 bin civarında olan işçi sayısının yaklaşık 2 bin işçiye düştüğünü dile getirdi. Türkiye’den şu anda yaklaşık 500 işçinin çalıştığı inşaatta Pakistan ve Bangladeş’ten de pek çok işçi çalışıyor.

Sendikadan yapılan açıklamada “Bugün Mapa firması en temel hak olan ücretleri ödemeyerek inşaat işçilerinin alın terini, emeğini gasp etmeye devam ediyor. Dün akşam şantiyede işçi arkadaşlarımız yaptıkları toplantıda grev kararı almış. Sabah hem Türkiye’den çalışmaya giden inşaat işçileri hem de başta Pakistanlı işçiler olmak üzere kamp kapılarını tutarak grev ilan edildiğini bildirmiştir. Sendikamız Cidde şantiyesine Türkiye’den çalışmaya giden üyelerinin hem de şantiyede çalışmakta olan tüm ulustan işçilerin haklarını alana kadar mücadele edecektir” denildi.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Genel Başkanı Öztutan da “Bizim orada grevimiz devam edecek, kararlıyız. Firma yetkilileriyle de görüşüyoruz. Öncesinde de görüşerek greve çıkacağımızı da belirttik, ardından grev başlattık. Orada sendika üyelerimiz her sabah kürsü kurup iki ay önce yaptığımız gibi grevimizi gerçekleştirecekler” diye konuştu.