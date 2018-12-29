Cengiz Holding'in madeninde iş cinayeti: Çalıştığı direğe elektrik akımı verilen işçi yaşamını yitirdi

Cengiz Holding kuruluşu Eti Bakır'ın Murgul bakır madeni işletmesinde meydana gelen iş cinayetinde, akıma kapılan bir işçi yaşamını yitirdi.

Artvin'de Cengiz Holding kuruluşu Eti Bakır'a ait bakır madeni işletmesinde bir iş cinayeti yaşandı

Artvin Haber 08'den Sami Özçelik'in haberine göre Murgul'da Eti Bakır'da çalışan 35 yaşındaki işçi Mehmet Kalyoncu, Kabaca bölgesinde elektrik direğinde çalışırken, çalıştığı direğe akım verilmesiyle birlikte akıma kapıldı. Olay yerinde yaşamını yitiren Kalyoncu'nun cenazesi, Murgul Belediyesi itfaiye ekiplerince direkten indirildi.

Kalyoncu'nun daha önce elektrik şirketinde çalıştığı, oradaki işleri sona erince Eti Bakır'da işe başladığı belirtildi.. Kalyoncu evli ve iki çocuk babasıydı.