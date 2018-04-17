Cengiz Holding'in Kuzey Marmara otoyolu inşaatında iş cinayeti

Cengiz Holding-Limak-Kolin ortaklığındaki patronların yap-işlet-devret modeliyle inşa ettiği Kuzey Marmara otoyolu inşaatının Kocaeli kesiminde meydana gelen iş cinayetinde 22 yaşındaki işçinin eli, tünel açmakta kullanılan iş makinesine kapıldı.
Astakoshaber.com'un haberine göre tünel açmakta kullanılan jumbo adı verilen iş makinesinin operatörü Cemil Ayhan (22) kullandığı makinenin dönen aksamına elini kaptırarak feci şekilde hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak savcılık soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden Cemil Ayhan’ın cenazesi toprağa verilmek üzeren memleketi Diyarbakır’a gönderildi.