Cemil Ertem: Yeni kabine ve yeni programla her şey çok güzel olacak

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, yeni kabinenin oluşması ve yeni programa birlikte kurdaki dalgalanmanın normale döneceğini iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, yeni kabinenin oluşmasıyla birlikte açıklanacak yeni ekonomi programıyla kur, faiz gibi değişkenlerdeki dalgalanmaların azaldığı, büyümenin sürdürülebilir olduğu bir "normalleşme" sürecine girileceğini öne sürdü.

'YILIN İKİNCİ YARISINDA BÜYÜME YAVAŞLAYACAK'

TRT Haber'de konuşan Erdem, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 7,4 büyüdüğünü, ikinci çeyrekte de yüzde 5,5-6 civarında bir büyüme tahmini olduğunu söyleyerek izleyen çeyreklerde büyümede yumuşak bir iniş olacağını, bu inişin de enflasyon ve cari açığı düşürmeye yardımcı olacağını öne sürdü.

'İSİMLERİN ÖNEMİ YOK'

Yeni dönemin en önemli özelliklerinden birinin para ve maliye politikası çerçevesinin birbirine daha fazla yaklaşması olduğunu söyleyen Erdem, kurdaki dalgalanmanın yeni kabinenin açıklanmasıyla birlikte normale döneceğini iddia etti. Ertem yeni sistemde isimlerin hiçbir önemi olmadığını da "Kabinede isimlerin önemi yoktur, burada cumhurbaşkanının çok önemli deneyimine bağlı olarak gerçekten çok yerinde tercihleri olacağını ekonomi için söylüyorum, piyasalar görecektir" sözleriyle ileri sürdü.

'TİCARET SAVAŞLARINDA AVANTAJLIYIZ'

Tarımda seçim öncesinde bazı anomalilerle karşılaşıldığını, gıda enflasyonu tarafında hızlı olunması gerektiğini söyleyen Ertem, stokçulukla mücadele gerektiğini, bağımsız denetleyici kurumların yeni dönemde daha güçlü olması için düzenlemeler yapıldığını belirtti ve enflasyon sepetine girebilecek ürünlerde üretimi planlamak, çiftçiye yardımcı olmak için hayvancılık ve hububat tarafında çok önemli adımlar atılacağını ileri sürdü.

Dünyada ticaret gerilimlerinin olduğu bir ortamda Türkiye'nin yatırım ortamını daha da iyileştirmek zorunda olduğunu ve bu adımların atılacağını söyleyen Ertem, Türkiye'nin şu anda ticaret savaşları meselesinde avantajlı konumda olduğunu, ciddi fırsatlar bulunduğunu söyledi.

Ertem'in iddiasının aksine ticaret savaşlarının Türkiye'ye hem doğrudan hem de dolaylı etkisinin yüksek olduğu görülüyor. Özellikle ABD'nin AB'den otomotiv ithalatına ek vergi getirmesinden en fazla etkilenecek ülkelerden birinin Türkiye olacağı tahmin ediliyor.