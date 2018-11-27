Çemaş Döküm'de grev kapıda

Kırşehir’de kurulu Çemaş Döküm fabrikası patronu ile DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca, sendika grev kararını asmıştı.
Grev kararının asılmasından sonra gerçekleştirilen görüşmelerde yine anlaşma sağlanamadı.
Birleşik Metal İş Sendikası, resmi sosyal medya hesabından eylemlerin devam ettiğini duyurdu.
Kırşehir Çemaş Döküm’de grev ilanımızın asılması sonrası yapılan görüşmede de anlaşma sağlanamaması üzerine eylemlerimiz devam ediyor…
Sadaka değil toplu sözleşme
İşçiyiz haklıyız kazanacağız….
— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) 26 Kasım 2018
NE OLMUŞTU?
Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu 370’e yakın işçinin çalıştığı fabrikada toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde patronun sendikanın taleplerini karşılamayı kabul etmemesi üzerine grev ilanı asılmıştı.