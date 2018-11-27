Çemaş Döküm'de grev kapıda

Toplu iş sözleşmesi sürecinde anlaşma sağlanamadığı için bir süre önce grev kararı asılan Kırşehir Çemaş Döküm fabrikasında, son görüşmeler yine sonuçsuz kaldı. Çemaş işçileri adım adım greve doğru gidiyor.
Haber Merkezi
Salı, 27 Kasım 2018 16:34

Kırşehir’de kurulu Çemaş Döküm fabrikası patronu ile DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca, sendika grev kararını asmıştı. 

Grev kararının asılmasından sonra gerçekleştirilen görüşmelerde yine anlaşma sağlanamadı. 

Birleşik Metal İş Sendikası, resmi sosyal medya hesabından eylemlerin devam ettiğini duyurdu. 

NE OLMUŞTU? 

Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu 370’e yakın işçinin çalıştığı fabrikada toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde patronun sendikanın taleplerini karşılamayı kabul etmemesi üzerine grev ilanı asılmıştı. 