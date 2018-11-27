Çemaş Döküm'de grev kapıda

Toplu iş sözleşmesi sürecinde anlaşma sağlanamadığı için bir süre önce grev kararı asılan Kırşehir Çemaş Döküm fabrikasında, son görüşmeler yine sonuçsuz kaldı. Çemaş işçileri adım adım greve doğru gidiyor.

Haber Merkezi