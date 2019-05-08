Cem Bialetti'de grev başladı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki Cem Bialetti ev ve mutfak eşyaları fabrikasında sendika ile patron arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca işçiler greve çıktı.

Kocaeli Başiskele'de faaliyet gösteren Cem Bialetti ev ve mutfak eşyaları fabrikasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağalanamadı, işçiler greve başladı.

Birleşk Metal İş Sendikası ile Cem Bialetti patronları araısnda 1 Ocak 2019-31 Aralık 2020 arasında geçerli olacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Sendika ile patronlar arasındak toplu iş sözleşmesi müzakereleri 21 Kasım 2018 tarihinde başladı. Patronlar ilk ücret ve ücrete bağlı maddelerle ilgili teklifini 23 Ocak 2019 tarihinde, yani uyuşmazlık sürecinde yaptı. Patronların, enflayon oranının altında ücret tekif etmesi üzerine, sendika bu teklifi reddetti.

Birleşik Metal İş'ten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Sendika olarak, Cem Bialetti işyerinde çalışan üyelerimiz ile yaptığımız son bir değerlendirme toplantısı sonucu, verilen teklifin talepleri karşılamaktan uzak olduğu ortak görüşüne varılarak hep birlikte greve çıkma kararı verilmiştir. Bunun üzerine Sendikamız da grev pankartını Kocaeli’deki Fabrika ile İstanbul’daki Genel Merkez binasına asarak grevi başlatmıştır. Cem Bialetti grevinin başta Cem Bialetti’de çalışan Sendika üyelerimize ve Türkiye işçi sınıfına hayırlı olmasını dileriz."