Cem Bialetti'de fabrika müdürleri malları yükledi, grevde olan işçiler tır çıkışına izin vermedi

13 gündür grevde olan Cem Bialetti işçileri fabrika önündeki bekleyişlerini sürdürüyor. İşverenin fabrika içerisinden mal çıkarmaya çalışması sonrası fabrika kapısı önünde toplanan işçiler tırın fabrikadan çıkmasına izin vermediler.

Kocaeli Başiskele Kullarda bulunan Birleşik Metal-İş Sendikası'nda örgütlü Cem Bialetti fabrikası işçileri 5 Mayıs tarihinden bu yana istenilen zam oranlarını almamaları nedeniyle grevlerini sürdürüyor. Fabrika önünde bekleyişlerini sürdüren işçiler, işverenin fabrika içerisinden mal çıkarmaya çalışması sonrası tırın fabrikadan çıkmasına izin vermediler. Fabrika içerisindeki malları fabrika müdürlerinin yüklediğini ifade eden işçiler slogan atarak haklarını aramaya devam edeceklerinin mesajını verdiler.

TIR ŞOFÖRÜ ARAÇTAN İNDİ

Astakoshaber'in haberine göre; bekleyişin devam ettiği fabrika önüne çok sayıda polis sevk edildi. Ürünlerin yüklediği tırın çıkışına izin vermeyen işçiler demir kapı önünde toplandı. İşçilerin tepkilerine destek veren tır şoförü ise tırdan inerek fabrika dışına çıktı. Tır şoförünün bu hareketi işçilerden büyük alkış aldı. Konuya dair değerlendirmede bulunan Birleşik Metal İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Telat Çelik, "Burada toplu sözleşmede bir anlaşma ortaya çıkaramadık. Yasal bir grev başlattık. Grevin ilk günlerinde içeriden işveren bazı ürünlerin bitmiş mamul olduğunu söyleyerek dışarı çıkarmak istedi. İtiraz ettik. Grev kanunu açık. Bir ürünün bitmiş bitmemiş mamul olduğu meselesi tarafların tespiti ile değil ilgili yasa gereği iş mahkemelerinin yapacağı bir tespittir. O gün malı çıkartamadılar. Bugün de emniyet tedbir aldı. İçeri bir araç çektiler. İçeride aracı yüklediler” dedi.

ORTADA BİR ANLAŞMAZLIK VAR

Sözlerine devam eden Çelik “ İçeride memuru amiri kim varsa hep bir elden greve çıkan işçinin işini yaparak yani suç işleyerek bunu yaptılar. Emniyet bize bir tutarak getirdi. Mahkeme sözüm ona bir karar vermiş. Bilirkişi raporuymuş. Onlar görmüş. Mallar bitmiş mamulmüş. Aracın buradan çıkması gerekiyormuş. Biz bu sürecin bir tarafıyız. Lehimize veya aleyhimize mahkeme veya bilirkişi tespit yapmışsa bunun bize tebligatı gerekir ki biz de ona göre kendi kanuni haklarımızı kullanalım. Bize yasal hiçbir tebligat yok. Şimdi diyorlar ki bu araç buradan çıksın. Burada yasal grev nöbetçileri var. Refakat etmesi lazım. Ürünün kontrol edilmesi lazım. Burada bir derebeylik var. Bunun en kibar tabiri grev kırıcılığıdır. Buradayız bekliyoruz. Ortada bir anlaşmazlık var. Bilirkişi raporu varsa tebliğ et. Gizlenerek ve kaçırılarak yapılıyor. Burada 100 civarında işçi çalışıyor” dedi.