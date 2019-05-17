Cem Bialetti işçilerine polis müdahalesi

Cem Bialetti fabrika önüne polisler geldi, mahkeme kararı olduğunu iddia ederek grevdeki işçilerin çıkışını engellediği malları dışarı çıkardılar. 13 gündür grevde olan Cem Bialetti işçileri fabrika önündeki bekleyişlerini sürdürüyor. Tırın önünde duran işçileri ve bariyerleri dağıtan polis, grevdeki fabrikadan mamülleri çıkardılar.