Cem Bialetti işçilerine polis müdahalesi

13 gündür grevde olan Cem Bialetti işçileri fabrika önündeki bekleyişlerini sürdürüyor. İşverenin fabrika içerisinden mal çıkarmaya çalışması sonrası fabrika kapısı önünde toplanan işçiler tırın fabrikadan çıkmasına izin vermemişti. Tırın şöforü fabrika işçilerine destek olmuştu.
Malların dışarı çıkartılması için polis ile gelen yöneticiler, mahkeme kararı olduğunu iddia etti. Ancak mahkeme kararı sendikaya tebliğ edilmeden, polis müdahalesi ile tırın önünde duran işçileri ve bariyerleri dağıtan polis, grevdeki fabrikadan mamülleri çıkardılar.