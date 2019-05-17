Cem Bialetti işçilerine polis müdahalesi

Cem Bialetti fabrika önüne polisler geldi, mahkeme kararı olduğunu iddia ederek grevdeki işçilerin çıkışını engellediği malları dışarı çıkardılar. 13 gündür grevde olan Cem Bialetti işçileri fabrika önündeki bekleyişlerini sürdürüyor. Tırın önünde duran işçileri ve bariyerleri dağıtan polis, grevdeki fabrikadan mamülleri çıkardılar.
Cuma, 17 Mayıs 2019 22:04

13 gündür grevde olan Cem Bialetti işçileri fabrika önündeki bekleyişlerini sürdürüyor. İşverenin fabrika içerisinden mal çıkarmaya çalışması sonrası fabrika kapısı önünde toplanan işçiler tırın fabrikadan çıkmasına izin vermemişti. Tırın şöforü fabrika işçilerine destek olmuştu. 

Malların dışarı çıkartılması için polis ile gelen yöneticiler, mahkeme kararı olduğunu iddia etti. Ancak mahkeme kararı sendikaya tebliğ edilmeden, polis müdahalesi ile tırın önünde duran işçileri ve bariyerleri dağıtan polis, grevdeki fabrikadan mamülleri çıkardılar. 