Çekmeköy'de orman içindeki değerli arsa DAP Yapı'ya satıldı!

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın İstanbul'un en yeşil ve en değerli lokasyonlarından birinde bulunan ve Sultançiftliği Taşlıtepe ormanının dibindeki Çekmeköy'deki arsası için düzenlenen ihaleyi DAP Yapı kazandı. Aynı şirket geçtiğimiz günlerde Marmara Üniversitesi Nişantaşı Teşvikiye ihalesini de kazanmıştı. DAP Yapı, işçilere zamanında maaş ödememesi, sağlıksız koşullarda işçi çalıştırması ve içinden böcek çıkan yemekler vermesiyle tanınıyor.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın İstanbul’un en yeşil ve en değerli lokasyonlarından Çekmeköy’de yer alan arsası için gerçekleştirdiği ihaleyi DAP Holding iştiraki Eltes İnşaat ve İstlife İş Ortaklığı kazandı. Arsa Sultançiftliği Taşlıtepe ormanının dibinde bulunuyor.

Emlak Konut GYO tarafından Çekmeköy’de, toplam arsa alanı 155 bin 56 metrekare olan arazi için düzenlenen ihalenin ikinci oturumu bugün gerçekleşti. İhaleye beş firma katıldı.

Kapalı zarf teklifi sonucunda 1 milyar 111 milyon 100 bin TL bedelle en yüksek teklifin sahibi olan Eltes İnşaat ve İstlife İş Ortaklığı, arazinin yeni sahibi oldu. Emlak Konut GYO’ya ödenecek bedel 355 milyon 552 bin TL olarak açıklandı. DAP Yapı'ya ait Eltes İnşaat ve İstlife İş Ortaklığı, Çekmeköy’de karma konseptte proje geliştirecek. Ticari üniteler, konutlar, eğitim tesisi, sosyal ve kültürel tesis ile park alanlarının yer alacağı projede konut ve ticari alanların yüksekliği zemin+beş kat olacak.

Eltes İnşaat ve İstlife İş Ortaklığı, 21 Mart 2018 tarihinde Emlak Konut GYO tarafından İstanbul’un en değerli semtlerinden Nişantaşı Teşvikiye’de yer alan Marmara Üniversitesi kampüsü arazisi için gerçekleştirilen ihaleyi 1 milyar 763 milyon 750 bin TL bedelle kazanmıştı.

GEÇEN YIL İŞÇİLERE ÜCRET ÖDEMEMİŞTİ

DAP Yapı, işçi düşmanlığında sınır tanımayan bir şirket olarak tanınıyor. Geçen yıl Ağustos ayında DAP Yapı'nın marina inşaatında çalışan işçiler ücretlerini alamadıkları için direnişe geçmişler, eylem yapmışlardı.

İŞÇİ DÜŞMANLIĞINDA SINIR TANIMAYAN FİRMA

Yaşadıkları sömürüyü soL'a anlatan işçiler, sağlıksız koşullarda çalıştırıldıklarını, içinden böcek çıkan yemeklere mahkum edildiklerini anlatmışlardı.