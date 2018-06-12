Cari açık Nisan ayında 5,4 milyar dolar oldu

Merkez Bankası Nisan 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Verilere göre cari açık Nisan ayında 5,4 milyar dolara ulaştı.

Nisan 2018 dönemine dair Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı verilere göre cari açık bir önceki yıla göre 1,7 milyar dolar artarak 5,4 milyar dolara ulaştı. Beklentiler 5,3 milyar dolardı civarındaydı.

TCMB yaptığı açıklamada, bu 1,7 milyarlık artış konusunda hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 375 milyon dolar artarak 1 milyar 474 milyon dolar olarak gerçekleşmesine rağmen, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 1 milyar 817 milyon dolar artarak 5 milyar 462 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 279 milyon dolar artarak 1 milyar 489 milyon dolara yükselmesi etkili olduğunu aktardı.

Merkez Bankası’nın raporuna göre hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 366 milyon dolar tutarında artış gösterek 1 milyar 122 milyon dolara yükseldi. Gelen turist sayısındaki artışa bağlı olarak turizm gelirlerindeki yükseliş bu gelişimde rol oynadı.

Aynı raporda birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışların, bir önceki yılın aynı ayına göre 269 milyon dolar artarak 1 milyar 423 milyon dolar olduğu da aktarıldı. Dış ticaret açığında artışın temel nedeniyse petrol fiyatları başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artış nedeniyle ithalatta görülen hızlı yükseliş. Önümüzdeki aylarda da ithalattaki artışın sürmesi ve cari açığın yıl sonunda 60 milyar dolar seviyesini aşması bekleniyor.

Resmi rezervlerde Nisan'da 2,76 milyar dolar rezerv artışı gözlenirken, net hata noksan kalemi Nisan ayında 264 milyon dolar oldu. Net hata ve noksan Ocak-Nisan arasındaki dönemdeyse 3,8 milyar dolar olarak duyuruldu.