Cari açık beklenenden hızlı artıyor

Cari açık Mayıs ayında 5,5 milyar dolar civarındaki beklentilerin üzerine çıkarak 5,9 milyar dolar oldu. İlk 5 ayda 27,7 milyar dolar olana cari açığın yıl sonunda 60 milyar doları geçmesi bekleniyor. Dış ticaret miktar verileri de önümüzdeki aylarda dış ticaret açığının artmaya devam edeceğini gösteriyor ve cari açık beklentisini teyid ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Cari işlemler açığı mayıs ayında 5,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Cari açığın 5,45 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Dış Ticaret Endeksleri cari açıktaki artışın süreceğine işaret ediyor.

Cari denge, Ocak-Mayıs döneminde 27,72 milyar dolar açık verdi. 12 aylık cari işlemler açığı ise 57,6 milyar dolara ulaştı.

Cari açık, ithalatın ihracattan daha hızlı artmasının sonucunda dış ticaret açığındaki artışa bağlı olarak artıyor. İlk 5 ayda turizm gelirleri artmasına rağmen dış ticaretteki artışı telafi etmekte yetersiz kalıyor. 2017 yılında 47 milyar dolar civarında olan cari açığın 2018 yılı sonunda 60 milyar doları aşması bekleniyor. Dış ticaret açığı ve cari açıktaki en temel etken petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artış. Türkiye'nin ithalat bağımlılığı nedeniyle artan fiyatlar ithalat faturasını da hızlı bir şekilde yükseltiyor. Petrol, ona bağlı artan kimyasallar, enerji tüketilerek üretilen başka ara malları, Türkiye'nin ithalatında payı yüksek kalemler.

İHRACATTA MİKTAR ARTIŞI SINIRLI, İTHALATTA HEM MİKTAR HEM DE DEĞER ARTIYOR

TÜİK Dış Ticaret Endeksi verilerine göre yılın ilk 5 ayında ihracat miktar endeksi yüzde 1 civarında artarken, ithalat miktar endeksi yüzde 9 artış gösterdi. Aynı dönemde ihracat tutar bazında yüzde 8, ithalat ise yüzde 17 arttı. İhracatta hem kur hem de girdi fiyatlarında dolar bazında artış yaşanmasından ötürü rekabet gücü kaybı olduğu, otomotiv gibi ihracatçı sektörlerde miktar gerilemesi olduğu biliniyor. Üretim maliyetleri tutturulamayan bazı ara mamullerde ithalat artışı söz konusu olduğu belirtiliyor. İhracat ve ithalatın seyri önümüzdeki aylarda dış ticaret açığının artmaya devam edeceğini, cari açığın da yıl sonunu 60 milyar doların üzerinde bir tutarla kapatacağını teyid ediyor.

7,1 MİLYAR DOLAR 'NET HATA NOKSAN'

Kaynağı belli olmayan para giriş/çıkışını gösteren net hata noksan kalemi Mayıs'ta 3,38 milyar dolar fazla verirken, 5 aylık "gizemli para" girişi 7,11 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.