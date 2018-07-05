Cargill'in işçi korkusu: Plaza çalışanlarına açıklama yaptılar

Cargill, Tek Gıda İş'e mensup 16 işçiyi işten çıkarmıştı. Cargill'in yönetim ofisinin bulunduğu Palladium Plaza çalışanlarına Plaza önünde yapılan eylemler nedeniyle attığı mailde, yine şirketin yaşadığı yüzde 50 küçülme neden gösterildi ancak işçiler meselenin öyle olmadığı görüşündeler.

Biyoendüstri ve gıda sanayisinde 1960'lardan beri faaliyet gösteren, nişasta bazlı şeker üreten ABD'li gıda tekeli Cargill, Cargill, Tek Gıda İş'e mensup 16 işçisini geçtiğimiz Nisan ayında işten çıkarmıştı.

İşten çıkarılan işçiler, haklarını aramak için işten çıkarıldıkları günden beri mücadele etmekteler. En son Cargill şirketinin genel merkezinin bulunduğu, İstanbul Ataşehir'deki Palladium Tower'da eylemlerine devam eden işçiler birçok dayanışma mesajı alırken Cargill firması meseleyi bir PR çalışması haline getirdi.

Şirketin plaza çalışanlarına attığı mailde işçilerin şirketin nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 10'dan 5'e düşmesi ve bu yüzden tatlandırıcı üretiminde yaşanan yarı yarıya düşüş sebep gösterildi.

Atılan mailde, yaşanan küçülme nedeniyle işleyişin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği ve bu doğrultuda üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için 16 kişinin işine son verildiği açıklandı. Ancak, işlerine son verilen işçilerin hepsinin Tek Gıda İş üyesi olması ve sendikal faaliyet yürütmesi, yapılan PR çalışmasının arkasındaki art niyeti gizleyemedi.

İŞÇİLER: SENDİKALI OLDUĞUMUZ İÇİN İŞTEN ATILDIK

Cargill'in Bursa Orhangazi'deki fabrikası ve genel merkezi önünde eylemlerini sürdüren, işten atılan işçilerin açıklamasına göre işten çıkarılma nedenleri yürüttükleri sendikal faaliyet.

CARGİLL'İN SİCİLİ KABARIK

NBŞ genelde mısır nişastasından kimyasal ve enzimatik hidroliz teknikleri kullanılarak sıvılaştırma, parçalama ve izomerizasyon aşamaları ile üretilen modifiye bir tatlandırıcıdır. Üç tipi olan NBŞ'nin insan metabolizmasına oldukça zararlı olduğu biliniyor.

İnsan sağlığına zararlı NBŞ piyasasını genişletmek isteyen Cargill'in şeker fabrikalarının kapanışında rol oynadığı da biliniyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Bursa Barosu'nun İznik Gölü kıyısında faaliyet gösteren ABD'li gıda tekeli Cargill fabrikasıyla ilgili durdurma başvurusunu kabul etmişti.

Cargill şirketinin Palladium çalışanlarına attığı maili sizlerle paylaşıyoruz.