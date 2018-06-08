Cargill işçilerinin direnişi 52'nci gününde: Kazanana kadar mücadele

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde nişasta bazlı şeker üreten ABD'li gıda tekeli Cargill, 'küçülme' ve 'daralma' bahanesiyle sendika üyesi 14 işçiyi işten atmıştı. Fabrika önünde 52 gündür direnişlerini sürdüren işçiler, işe geri alınana kadar mücadelelerini sürdürmekte kararlılar. İşçiler, Cargill'in adım atmaması halinde direnişi İstanbul'daki genel müdürlük önüne taşıyacaklarını söylediler.

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Cargill'de 14 işçinin hukuksuz bir şekilde işten atılmasıyla başlayan direniş bugün 52'nci gününde.

Nişasta bazlı şeker üreten ABD'li gıda tekeli Cargill, geçen Nisan ayında Tek Gıda,İş sendikasına üye 14 işçiyi, "küçülüyoruz" bahanesiyle işte çıkarmıştı.

"Küçülme" ve "daralma" gerekçelerinin yalan olduğuna dikkat çeken işçiler, işten çıkarmaların asıl nedeninin Cargill'in sendika düşmanlığı olduğunun altını çizdiler.

DİRENİŞ 52'NCİ GÜNÜNDE

Cargill’den, sendikal faaliyetleri nedeniyle çıkartılan işçiler, Orhangazi’deki fabrika önünde direnişlerine devam ediyor. İşçiler, haklarını alana, işlerine geri dönene kadar mücadeleyi ve direnişi sürdüreceklerini söylediler.

Tek Gıda İş sendikasının örgütlenme uzmanı Suat Karlıkaya, soL Haber'e yaptığı açıklamada, bugün direnişin 52'nci günü olduğunu belirterek, "Mücadelemiz kazanana kadar devam edecek" dedi.

Kısa adı IUF olan Uluslararası Tarım ve Gıda İşçileri Federasyonu'nun Cargill yönetimine bir mektup yazdığını söyleyen Suat Karlıkaya, "Diğer yandan da hukuki mücadeleyi sürdürüyoruz. 14 işçi için dava açıldı. Arabuluculuk aşaması geçildi, iş mahkemesinde gerekli davaları açtık. Çıkarılan işçilerin yeniden işe iadesi dışında hiçbir uzlaşı kabul etmiyoruz. Bir süre daha burada fabrika önünde direnişi sürdüreceğz. Cargill patronları adım atmazlarsa, mücadaleyi İstanbul'daki Cargill genel müdürlüğü önüne taşıyacağız. Kazanana kadar, işçi arkadaşlarımız işe iade edilene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" diye konuştu.