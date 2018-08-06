CanPa Tekstil'de sendikalı işçilere baskı

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesinde kurulu CanPa Tekstil'in patronu, sendika üyesi olan işçilere baskı uygulamaya başladı.

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan CanPa Tekstil’de patron tarafından işçilere sendikaya neden üye oldun baskısı yapılıyor.

CanPa Tekstil'de üç aydır sendikal çalışma yürüten Türk-İş’e bağlı TEKSİF, işçilere yönelik artan baskıyı protesto etmek için fabrika önünde basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada "İşçilerin Anayasal hakkının kullanmasının önünde kimse duramayacak" denildi.

Evrensel'de yer alan habere göre, sendika tarafından fabrika önünde yapılan açıklamada işçilerin örgütlenmeye başlamasını ardından patron tarafından işçilere yönelik küfür, tehdit ve baskıların arttığına dikkat çekildi. Partonun, hakkını arayan işçileri korkutarak sendikal örgütlenmenin önüne geçmeye çalıştığı vurgulanan açıklamada "Kadın üyemizin üzerine yürüyen işveren, sendikadan istifa etmemesi halinde ailesine zarar vermekle tehdit etmiştir" denildi.

TEKSİF'in işyerinde yaklaşık 3 aydır örgütlenme çalışması yürüttüğünün belirtildiği açıklamada, "CanPa patronu işçilere 1600, 1800 lira ücret veriyor. Ama işçiler bu koşulların düzeltilmesi için Anayasal hak olan örgütlenme hakkını kullanınca bunu elinden almaya çalışıyor. Bu fabrikada çalışan işçiler hakkını alıncaya kadar mücadele edeceğiz, örgütlenme çalışmamızı sürdüreceğiz. Demirtaş OSB'de 40 bin insanız. Biz güçlüyüz, biz alın teri dökeniz, biz üreteniz. Gece vardiyasında resmi tatillerde çalışan bizleriz. Çok şey istemiyoruz, Anayasal hakkımızı kullanmak, adil çalışma istiyoruz. Kavga ederek bizi yıldıramayacağını CanPa patronu bilmeli ve yaptığı yanlıştan bir an önce geri dönmeli” denildi.