Çanakkale’de iş cinayeti: 8. kattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Çanakkale’de Troya Caddesi’nde bir inşaatta iskelenin kayması üzerine 8. kattan düşen işçi yaşamını yitirdi. Olayın ardından Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’ndan yapılan ‘Kâr hırsınız batsın, her gün ölüyoruz!’ başlıklı açıklamada inşaat işçileri güvenceli ve güvenli bir gelecek kurmak için örgütlenmeye çağrıldı.

Çanakkale’de Troya Caddesi’nde bir inşaatta çalışan Enis Eken adlı işçi, iskelenin henüz bilinmeyen bir nedenle kayması üzerine 8. kattan düşerek zemine çakıldı. Olaya tanık olan Eken’in iş arkadaşları ve yakınları sinir krizi geçirdi. Eken sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı “Kâr hırsınız batsın, her gün ölüyoruz!” başlıklı bir açıklama yayımlayarak olaya tepki gösterdi. Yapılan açıklamada inşaatta iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı vurgulanarak şöyle denildi:

‘İŞÇİLER GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜME SÜRÜKLENİYOR’

“Çanakkale'de bu sabah Enis Eken adlı bir işçi çalıştığı inşaat iskelesinden 8. kattan aşağı düşerek yaşamını yitirdi. Her yıl yüzlercesini iş cinayetinde yitirdiğimiz işçilere bir yenisi daha eklenmiş oldu. Çanakkale'de inşaatlarda iş güvenliği tedbirleri alınmadığını, denetimsizlik olduğunu görüyoruz.

Binanın dış cephesinde bulunan iskelede emniyet kemeri ve baret ile gerekli güvenlik önlemleri alınmadan çalışan inşaat işçileri göz göre göre ölüme sürükleniyor.

‘EMNİYET KEMERİ PATRONLARA PAHALI GELİYOR’

Şantiyelerde gerekli denetimlerin yapılmaması nedeniyle kazalar ölümle sonuçlanıyor. İskelelerde yüksekte çalışan işçilere, emniyet kemeri takmasını sağlamak patronlara pahalıya geliyor olabilir, ancak insan yaşamı bu kadar ucuz olmasının önüne geçilebilir, geçilmelidir. Yapılması gereken şantiyelerde işçinin emniyet kemeri ve baret takarak iskeleye çıkması ve bunun denetlenmesidir.

İNŞAAT İŞÇİLERİNE ÇAĞRI

Çoğu zaman emeklerinin karşılığını alamayan, kimi zaman sigortasız ve güvencesiz çalışan inşaat işçilerine çağrımızdır. En basit güvenlik önlemini almaktan aciz patron düzeni yıkılmalı; insanca yaşayabileceğimiz, güvenceli ve güvenli bir gelecek kurmak için örgütlenmeliyiz.”

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı açıklamanın sonuna iletişim için e-posta adresini de ekledi: [email protected]

