Çanakkale Dardanel işçileri iş bıraktı

Çanakkale Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.’de ton balığı et temizleme bölümündeki işçilerin tamamı dün sabah iş bırakarak patronu uyardı. Fazla mesai ve ağır çalışma koşullarından fiziksel ve ruhsal sorunlar yaşadıklarını ileten işçiler Patronların Ensesindeğiz İletişim Ağı'na ulaştı. PE Ağı sürecin takipçisi olacağını açıkladı ve işçileri dayanışma ağında birlikte hareket etmeye çağırdı.

Çanakkale Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.’de ton balığı et temizleme bölümündeki işçilerin tamamı dün sabah mesaisine başlamadı. İşyerine gelen 200’ün üzerinde işçi, uzun süredir ağır çalışma koşulları nedeniyle fabrika yönetimine bildirdikleri talepler karşılamayınca tepkilerini böyle gösterdi. Aylaydır zorla mesai yaptırılan ve mesai ücretleri yanlış hesaplanan işçiler, fiziksel ve ruhsal sorunlar yaşadıklarını da aktardı.

Patronların Ensesindeyiz İletişim Ağı’na ulaşan işçiler fabrikada yaşanan sorunları şöyle ifade etti:

''Aylardır zorla fazla mesai yapıyoruz.

Mesaiye kalmak istemediğimizde “kapı” gösteriliyor.

Üstelik fazla mesai sürelerimiz doğru hesaplanmıyor. 45 ya da 50 dakika yapılan fazla mesailer 1 saate tamamlanmadığı için dikkate alınmıyor. Örneğin her gün 2 saat 50 dakika mesai yapsanız bu mesainin 50 dakikası hiç dikkate alınmıyor.

İşin erken bitiminde ise tam tersi bir hesaplama yapılıyor.

Uzun mesailer sonucu fiziksel ve ruhsal sorunlar yaşıyoruz. Bitap durumdayız.

Bordrolarımız bize verilmiyor. Hep bir bahane uyduruyorlar. Bu nedenle ne kadar mesai ücreti aldık, ne kadar BES kesintisi yapıldı bilmiyoruz. Eksik yatan mesai ücretlerimizi talep edemiyoruz.

Fazla mesailer dışında başka bir sorun da servisler. Çoğu zaman ayakta gidip geliyoruz. Servis düzeni tam bir karmaşa.

Daha önce de çeşitli kereler iş bırakmalar yaşandı ancak bu durum hiçbir şekilde basına yansımadı ve üzeri örtüldü.''

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Haberleşme ve Mücadele Ağı Dardanel işçilerinin yaşadığı bu sorunların takipçisi olacağını ve birlikteliği güçlendirmek için PE Ağı ile iletişime geçmeye çağırdı:

Birlikteliği güçlendirmek için tüm Dardanel işçilerini PE Ağı ile iletişime geçmeye çağırıyoruz. Birlikte davranan işçiler yenilmezler.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir.

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