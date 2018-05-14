Cami inşaatında göçük: İkisi ağır altı işçi yaralandı

Urfa'nın Haliliye ilçesinde yapımı süren 11 Nisan Camisi'nin inşaatında beton atılırken göçük meydana geldi, altı işçi yaralandı. Yaralı işçilerden ikisinin yaşamsal tehlikesi sürüyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde cami inşaatında meydana gelen göçükte altı işçi yaralandı.

Bamyasuyu Mahallesi'ndeki 11 Nisan Camisi'nin inşaatında beton atılması sırasında göçük meydana geldi. Enkaz altında mahsur kalan altı işçi, AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

Olay yerinde enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından cami inşaatı geçici süreyle durduruldu.

Yaralı işçilerden ikisinin yaşamsal tehlikesi sürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve temeli yaklaşık bir yıl önce atılan cami, 6 bin metrekarelik alana inşa ediliyor.