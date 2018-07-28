Buzdağının görünen yüzü ve genç işçiler: Ülkenin yüzde 20'si haftada 60 saatten fazla çalışıyor

OECD, haftalık çalışma saatlerine göre ülkeleri değerlendirdi. Türkiye, haftada 60 saat ve üzeri çalışmada dünyada birinci durumda. Ancak işçi sınıfının durumu göz önünde bulundurulduğunda, kayıt dışı çalışma çok daha büyük bir gerçeği gözler önüne seriyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), yarı ve tam zamanlı haftalık çalışma saatlerine ilişkin ayrıntılı bir çalışma yayımladı.

Hazırlanan çalışma sonucunda yapılan bir tabloda, ülkeler arasında haftada 60 saat ve üzeri çalışan emekçilerin toplam istihdama oranlarının bilgisi verildi.

TÜRKİYE FAZLA ÇALIŞMADA BİRİNCİ

2016 verilerini baz alan ve haftalık 60 saat ve üzeri çalışan emekçilerin ülke genelindeki genel istihdama oranlandığı tabloda, Türkiye yüzde 20,9 ile OECD ülkeleri arasında birinci konumda. İkinciliği ve üçüncülüğü ise Kolombiya ve Kosta Rika takip etmekte.

OECD'nin sunduğu veriler, kaynakları itibariyle kayıtlı çalışan toplam istihdamın (yarı ve tam zamanlı emek gücünün toplamı) verisini içermekte. Veriler, bu halde bile, Türkiye'nin haftalık çalışma saatlerinde her yaş ve yıl araştırmasında tablonun ya birincisi ya da üst sıralarında yer aldığını göstermekte.

Toplam istihdam ortalamasında Türkiye'de haftalık çalışma saatlerinin 46,5 saat olduğu görülmekte. 2017 verilerine göre birinci konumda olan Türkiye'yi Kolombiya, Kosta Rika ve Güney Afrika takip etmekte. Bu durum, İş Kanunu ile kısıtlanan "en fazla çalışma saati" düzenlemesine aykırı.

İŞ KANUNU: EN FAZLA 45 SAAT

4857 sayılı İş Kanunu'nun 63. maddesine göre haftalık çalışma süresi 45 saat, kanun aksi kararlaştırılmadıkça bu sürenin çalışma günlerine eşit olarak dağıtılacağını hükme bağlanmakta. Buna göre, haftanın altı günü çalışılan bir işyerinde günlük çalışma süresi 7,5 saat olmak durumunda.

Yarı zamanlı işlerse, aynı iş kanununa göre, haftalık tam zamanlı mesainin üçte ikisi, yani 30 saatle kısıtlanmak zorunda. Tablodaki veri bunun uygulanmadığını göstermekte.

OECD verilerine göre, dünyada haftalık 60 saat ve üzeri çalışmanın ortalamasının yüzde 5,1 olduğu araştırmada, Türkiye'de kayıtlı çalışan emekçilerin yüzde 20,9'u 60 saat ve üzerinde haftalık mesai yapmakta. Yapılan araştırma 2016'ya, sitedeki istatistikler ise 2017 verilerine kadar bilgi sunmakta. Ancak, OECD'nin topladığı veriler, yalnızca kayıtlı istihdamın verilerini içermekte. Genç nüfusun büyük bir bölümü geçici olan, sirkülasyonun çok yüksek olduğu sektörlerde kayıt dışı çalışırken, veriler ne kadar güvenilir?

KAYIT DIŞI VE 'ESNEK' ÇALIŞMA GERÇEĞİ

OECD istatistiklerinde yarı zamanlı istihdam edilen 15-24 yaş arası emekçilerin haftalık 19,1 saat ortalamayla çalıştığı gösterilmekte. Ancak, sınıfın gerçekliği göz önünde bulundurulursa, bu durum görünenden çok farklı.

Kayıt dışı ve "esnek" çalışmanın sömürü koşullarını ağırlaştırdığı ve derinleştirdiği Türkiye'de, özellikle üniversite öğrencilerinin, hizmet sektörünün domine ettiği bu alanda çok yoğun bir şekilde çalıştırıldığı bir gerçek.

Bar ve kafe sektörüyle fiziksel olarak görülen genç işçi emeği, son yıllarda oldukça yaygınlaştı.

2008 kriziyle alım gücünün düşmeye başlaması ve sektörlerin denetlenmekten yoksun bırakılmasıyla birlikte, pek çok alanda genç işçiler kayıt dışı istihdam edilmekte, ya da geçim sorunu yaşayan gençler kendi kendilerini istihdam edebilmekteler.

BARİSTALIKTAN İNŞAAT İŞÇİLİĞİNE, ÇEVİRMENLİKTEN ÇOCUK BAKICILIĞINA

Türkiye'de genç emekçiler, geçimlerini sağlamak için çok yaygın bir yelpazede ya istihdam edilmekteler, ya da kendilerini istihdam etmekteler.

Bu istihdam alanlarından en yaygını, kafe-bar emekçiliği olarak genellenebilecek baristalık ve garsonluk meslekleri. Saat bazına göre ücretlendirilen, kayıt dışı çalışan ve hiçbir denetime tabi olmayan genç emekçilerin bu sektörde iş tanımlarının da sınırı yok. Barista olarak işe alınan bir genç emekçi, kendisini çalıştığı işyerinde badana yaparken bulabiliyor. Ücretler elden veriliyor, kayıt tutulmuyor, bu yüzden istatistiklere dahil edilmiyor.

Büyük kent merkezlerinde ve çoğu ilde kendisine kafe-bar sektöründe iş bulamayan genç emekçilerin inşaatlarda çalıştığı da bilinen bir gerçek.

Çeşitli internet siteleri ve "networkler" kullanarak çeviri metni bulan, yabancı dil eğitimi almış genç emekçiler, "serbest" çevirmenlik de icra etmekteler. Hiçbir denetime ya da standarda uyarlanmayan bu sektör, yine kayıt dışı.

Popülerleşen başka bir alansa çocuk bakıcılığı. Ülkenin iyi üniversitelerinde okuyan özellikle genç kadın emekçiler, çocuk bakıcılığı da yapmaktalar. Ailelerin sosyal medya ve internet siteleri üzerinden verdikleri ilanlarla "oyun annesi" kadın üniversite öğrencileri bulunurken, bu sektör de kayıtlara geçirilebilen cinsten değil.

Dört örneğe kısaca değinilmiş olsa da, bu örnekler esnek üretimin ve derin sömürünün* gerçekleştiği alanların sadece birkaçı.

SHIFT DEDİKLERİ: ARA YOK, YEMEK YOK

Yarı zamanlı çalışan genç emekçilerin yaşadığı bir diğer zorluk da günlük mesai saatleri. OECD verileri, haftalık verilere ilişkin istatistik toplarken, gün içerisindeki mesai saatleri bilgisine yer vermemekte.

Kayıtlı sektörlerde İş Kanunu uyarınca, günlük en fazla çalışmanın 7,5 saat olarak kısıtlanması ve kesintisiz 1 saat öğlen aralarının olması kararlaştırılmış durumda. Ancak, işyerlerinde kayıtlı çalışan emekçilerin bile yemek aralarının geçiştirildiği, molalarının kısıtlandığı bilinen bir durum.

Kayıt dışı sektörlerdeyse genç emekçiler çok uzun "shiftlerle" çalışmak zorunda bırakılıyorlar. Özellikle bar ve kafe emekçilerinin karşılaştığı bu durumda, shiftler aralıksız 10-12 saati bulabilmekte. Denetlenmeyen patronlar, çalışanlarına vermek zorunda oldukları kesintisiz 1 saat molayı çoğu işletmede vermemekteler.

OECD VERİLERİ BUZDAĞININ KÜÇÜK YÜZÜ

Toplam kayıtlı istihdam içerisinde haftalık çalışma saati ortalaması 50 saatleri bulsa da kayıt dışı çalışma ve bu sektörlerdeki yoğun sömürü göze alındığında, buzdağının gerçek yüzünün henüz suyun altında kaldığı ve araştırmaya tabi tutulmadığı bir gerçek.

*İlker Belek'in Yazılama Yayınevi'nden yayınlanan "Esnek Üretim Derin Sömürü" kitabının başlığına referans yapılmıştır.