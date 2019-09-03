Büyük şirketlerin betoncusu Destebaşı AŞ iflas etti

Çamlıca TV Radyo Kulesi başta olmak üzere pek çok önemli projeye beton temin eden, en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan Destebaşı AŞ, 500 milyon liraya yakın borçla iflas etti.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan inşaat firması Destebaşı AŞ için iflas kararı verildi. Çok sayıda beton santrali bulunan Destebaşı'nın 500 milyon liraya yakın borcu bulunuyor. Geçen yıl konkordato talep eden şirket hakkında mahkemece iflas kararı verildi. 700 kadar işçi çalıştıran şirketin Gebze, Sancaktepe, Kurtköy, Orhanlı, Göztepe, İzmit, Çayırova ve Kadıköy’de hazır beton tesisleri, Ömerli ve Gebze’de ise taş ocağı tesisleri bulunuyor.

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