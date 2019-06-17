Bütçe Mayıs ayında 12,1 milyar lira açık verdi

Bütçe Mayıs ayında 12,1 milyar TL açık verdi. 5 aylık bütçe açığı ise 66,5 milyar TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre Merkezi Yönetim Bütçesi 12,1 milyar TL açık verdi. Merkezi Yönetim Bütçesi'nin Ocak-Mayıs dönemindeki açığı 66,5 milyar liraya ulaştı.

Faiz dışı açık Mayıs ayında 4,12 milyar lira olarak gerçekleşirken, Ocak-Mayıs dönemindeki toplam faiz dışı açık 20,1 milyar TL oldu.

Bütçe açığı Mayıs ayında 12,1 milyar lira oldu. Ocak-Mayıs döneminde ise bütçe açığı 66,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

2018 yılı Mayıs ayında 2,7 milyar TL fazla veren bütçe, 2019 yılı Mayıs ayında 12,1 milyar TL açık verdi.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 8,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmişken 2019 yılı Mayıs ayında 4,1 milyar TL faiz dışı açık verildi.

2019 yılı Mayıs ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında artarak 71,6 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 24,2 oranında artarak 83,6 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, 2019 yılı Mayıs ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 oranında azalarak 59,8 milyar TL oldu.