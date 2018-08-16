Bütçe açığı Temmuz'da 45 milyar liraya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı bütçe verilerine göre Ocak ayından bu yana verilen bütçe açığı 45 milyar lira ile rekor seviyeye çıktı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bütçe açığı 24,3 milyar liraydı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı Temmuz ayı ve ilk yedi aylık bütçe verilerinde artmaya devam eden bütçe açığının hangi deliklerden büyüdüğüne dair de bilgiler mevcut.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre ilk yedi ayda 45 milyar liraya varan bütçe açığı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yakşalık iki kat arttı. Temmuz ayında bütçe gelirlerinin yüzde 17,9 artmasına rağmen artışı önlenemeyen açık, yeni duyurulan ekonomi planlarındaki “tasarruf tedbirlerine” rağmen kaynakların savrukça kullanıldığını gösteriyor. Bütçe gelirleri Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,1 artışla 415.4 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 22,5 yükselişle 460.4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe giderlerinde dikkat çeken ayrıntıların bir kısmı şu şekilde:

-Temmuzda milletvekillerine 46 milyon lira ödeme yapıldı. Milletvekilleri için sosyal güvenlik kurumlarına yapılan prim ödemesi ise 2 milyon lira oldu.

-Güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları temmuzda bir önceki aya göre artarak yaklaşık 874.1 milyon lira oldu. Yıl başından bu yana yapılan harcama toplamı ise 4.5 milyar liraya çıktı.

-“Örtülü ödenek” kapsamında Temmuz'da 103.5 milyon lira harcama gerçekleştirildi. Yıl başından bu yana gerçekleştirilen harcama toplamı ise 1.2 milyar liraya ulaştı.

Geçtiğimiz ayın bütçe açığında da kamu kaynaklarının seçim yatırımları için kullanılmasının etkili olduğu görülmüştü.