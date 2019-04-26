Bursa'da sanayi sitesinde patlama: Ölü ve yaralılar var

Bursa'da Otosansit Sanayi Sitesi'ndeki bir atölyede patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Atölyenin 'İple Erişim' adlı bir firmaya ait olduğu, firmanın hizmetleri arasında 'patlayıcı uzmanlığı'nın da yer aldığı bildiriliyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Otosansit Sanayi Sitesi'nde yer alan İple Erişim adlı firmaya ait olduğu belirtilen bir atölyede patlama meydana geldi.

Patlamanın dinamitle gerçekleştiği ifade ediliyor. Bursa'da Bugün adlı sitede yer alan habere göre patlamada yaralanan 5 kişiden işyeri sahibi İsmail Kasap ile işçi Ferhat Göral yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Şura Şensoy'un hayati tehlikeyi atlatamadığı, Bilal Özden ve Serdar Özden'in sağlık durumlarınınsa iyi olduğu belirtildi.

soL'un edindiği bilgiye göre "İple Erişim" adlı firmaya ait olan mekanda meydana gelen patlamaya dinamit yol açtı.

Firmanın internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirket endüstriyel dağcılık, yaşam hattı, patlayıcı uzmanlığı ve eğitim birimi olmak üzere 4 ayrı birimden oluşuyor.

Patlamanın ardından atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.