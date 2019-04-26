Bursa'da sanayi sitesinde patlama: 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Bursa'da Otosansit Sanayi Sitesi'ndeki bir iplik üretimi yapan bir atölyede patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Otosansit Sanayi Sitesi'nde sentetik iplik üretimi yapan bir atölyede patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. Vücutlarında yanıklar oluşan biri kadın 5 işçi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralı işçilerden üçünün yaşamını yitirdiği, iki işçinin tedavisinin devam ettiği bildirildi. Patlamanın ardından atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.