Bursa'da iş cinayeti: Sondaj çalışmasında zehirlenen 2 işçi hayatını kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde sondaj çalışması sırasında bir metre çapındaki boru içinde çalışan 6 işçiden 2'si su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Bursa'da, sondaj çalışması sırasında bir metre çapındaki boru içinde çalışırken su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlenen 6 işçiden 2'si yaşamını yitirdi.

Nilüfer ilçesi 100. Yıl Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde sondaj çalışması sırasında yaklaşık bir metre çapındaki borunun içerisine giren 6 işçi, yağmur suyunu tahliye eden motordan çıkan gazdan etkilendi.

Arkadaşlarının fenalaştığını fark eden diğer çalışanlar durumu yetkililere bildirdi. Ekiplerin çalışması sonucu boru içindeki işçilerden Yasin ve Musa Balandi, Mehmet Ali Ege, İbrahim Orçan ve Mehmet Aydın çıkarılarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İşçilerden Yasin Balandi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı borudan çıkarılan diğer işçi Atilla Balandi'nin de hayatını kaybettiği belirlendi. Atilla Balandi'nin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.