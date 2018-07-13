Bursa Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan işçiler isyan etti

Bursa Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler çalışma koşullarına isyan ederek iş bıraktı. 1500 işçinin katıldığı eylem koşulların düzeltilmesi talebiyle sürüyor.

Rönesans Holding tarafından yaptırılan Bursa Şehir Hastanesi inşaatında çalışan işçiler çalışma koşullarına isyan etti, iş bıraktı.

1500 işçi iş bırakarak yönetim bölümünde toplandı ve yönetim istifa sloganlarıyla eyleme başladı.

5-6 işçinin kaldığı küçük koğuşlar ve çıkan yemeklere tepki gösteren işçiler şantiyede belli bölgelerde ateş yakarak eylemlerini sürdürüyor.

İşçiler sorunlarını şöyle sıralıyor:

Her gün yarım saat güneş altında sıraya girerek yemek bekleniyor, dinlenemeden iş başı yapılıyor.

Yemeklerin kötü çıkması ve temiz olmaması.

Yemeklerin erken bitmesi ve birçok işçinin aç kalması.

İşçilere kötü muamelede bulunulması.

Koğuşların küçük olması, klima olmaması ve çok sayıda işçinin küçücük koğuşta birlikte kalması.

Otobüs olmadığı için işçilerin şantiye dışına çıkamaması.

Sosyal alan olmaması ve temel ihtiyaçların karşılanamaması.

Banyo ve tuvaletlerin kirli olması, kapıların kırık olması, saat 17.00'den sonra suların kesilmesi. Koğuşlardaki elektriğin sürekli kesilmesi.

İşçiler koşulların düzelmesi için eylemlerini sürdürüyor.

