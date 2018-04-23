Bugün 23 Nisan: 15 yaşındaki çocuk işçi inşaatta yaşamını yitirdi

Van'da inşaatı devam eden bir binanın üçüncü katında çalışırken elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki Kadir Kara ve oğlunu kurtarmaya çalışan babası Hasan Kara yaşamını yitirdi, bir işçi de yaralandı.

Van'da inşaatı devam eden bir binanın üçüncü katında çalışırken elektrik akımına kapılan Kadir Kara (15) ile onu kurtarmaya çalışan babası Hasan Kara (57) yaşamını yitirdi, bir işçi yaralandı.

Olay Van'ın Karşıyaka mahallesindeki Yazıcı sokakta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Mahallede inşaatı devam eden bir binanın üçüncü katında çalışan Kadir Kara, inşaat demirinin elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Baba Hasan Kara ile işçi Ahin Yetişir, Kadir Kara'yı kurtarmaya çalıştı. Ancak Kadir Kara olay yerinde hayatını kaybetti, Hasan Kara ile Ahin Yetişir yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen amlulanslarla Lokman Hekim Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan baba Hasan Kara da tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi, Yetişir'in tedavisi ise devam ediyor.