'Bu taşın altında kalacağız' diyen işçiye çavuşun yanıtı: Çalışacaksınız...

Milas'taki maden faciasında üç işçinin cesedine ulaşıldı. Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında maden işletmecileri Mustafa Ali Kömürcüoğlu ile Serkan Anar gözaltına alındı, diğer şüpheli Özkan Kömürcüoğlu’nu yakalama çalışmaları devam ediyor.

Milas'ta Toprak Holding'e ait maden sahalarını rödovans sistemiyle çalıştıran Kömürcüoğlu Group'un işletmeci olduğu maden ocağındaki göçükte üç işçinin yaşamını yitirmesinin ardından, üç sanık gözaltına alındı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında, maden işletmecileri Mustafa Ali Kömürcüoğlu ile Serkan Anar gözaltına alındı, diğer şüpheli Özkan Kömürcüoğlu’nu yakalama çalışmaları devam ediyor.

KURTULAN KAMYON ŞOFÖRÜ: TAŞIN ALTINDA KALACAĞIZ DEDİM, ÇAVUŞ 'ÇALIŞACAKSINIZ' DEDİ

Öte yandan kaya parçaları altında kalan işçinin cenazesinin çıkarılması için çalışmalar sürerken heyelandan yaralı kurtulan kamyon şoförü Tayfun Akıncı olaydan önce ve sonra yaşadıklarını anlattı. Akıncı, kayalardaki çatladığı maden yetkililerine gösterdiklerini belirtti ve şunları söyledi: "Burası çatladı, bu taş üzerimize göçecek, altında kalacağız dedim. Çavuş, 'çalışmaya devam edeceksiniz' dedi. Ondan sonra bir anda kayalar üzerimize geldi ve sonrasını hatırlamıyorum."

Muğla'nın Milas ilçesinde Sarıkaya mevkisinde açık feldispat maden sahasında heyelanla dağdan kopan kayaların altında kalan Servet Çapacıoğlu'nun cenazesini çıkartma çalışması sürüyor. Muğla, İzmir ve Aydın'dan gelen AFAD ekipleri, işçinin cenazesinin kaya parçaları altından çıkartılması için yoğun çaba sarf ediyor. Bölgede bulunan çok sayıda UMKE ve itfaiye ekibi de çalışmalara destek veriyor.

İşçilerden Engin Tutuk'un cenazesine öğle saatlerinde ulaşıldı. Kaya parçalarının altından güçlükle çıkarılan Tutuk'un cenazesi, Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

'BURASI MEZARIMIZ OLACAK'

Heyelandan yaralı kurtulan ve kaldırıldığı 75. Yıl Milas Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen işçi Tayfun Akıncı, yaşananları anlattı.

Sabah saatlerinde bölgeye çalışmak için gittiğini aktaran Akıncı, kamyonuna bindiğini, çalışma sırasında heyelan yaşandığını ifade etti. Çalışma alanlarının çok riskli bir bölgede olduğunu vurgulayan Tayfun Akıncı, başlarında duran çavuşa ve maden ocağı yetkililerine, "Burası göçecek altında kalacağız, burası mezarımız olacak" diye söylediklerini iddia ederek, "Olayın yaşandığı sabah da söyledik. Maden sahasında kazanın yaşandığı yerdeki kayalarda bulunan çatlağı maden yetkililerine gösterdik. 'Burası çatladı, bu taş üzerimize göçecek, altında kalacağız' dedim. Çavuş, 'çalışmaya devam edeceksiniz' dedi. Ondan sonra bir anda kayalar üzerimize geldi ve sonrasını hatırlamıyorum" diye konuştu.

'ZELZELE OLMUŞ GİBİ OLDU'

İşçilerden Mustafa Akdeniz ise kazanın yaşandığı madende şoförlük yaptığını dile getirdi.

Kazada hayatını kaybeden arkadaşlarıyla sabah saatlerinde buluşarak çay içtiklerini, çalışma sahasına giderken kayadaki çatlağı incelediklerini savunan Akdeniz, şöyle konuştu:

"Kayadaki çatlak yaklaşık bir aydır vardı. Biz bu çatlağı başımızdaki çavuşa birkaç defa söyledik. Çatlağın eski olduğunu söyleyerek bizi çalıştırdı. Olay günü ben yükü sardım, benden sonra Şükrü arkadaşım alana yanaştı. Ben o esnada parçalanan kaya parçalarının hizasına geldiğimde zelzele olmuş gibi haller oldu. Aşağıya indiğimde iş işten geçmişti. Makineler, arkadaşlarım, taşların altında kalmıştı. İlk esnada ne yapacağımızı bilemedik. Biz hep tehlikeyle çalışıyoruz."