Boyun Eğme meydanlarda

Yeni sayısı 'OHAL kurtarmaz, bu hal taşımaz, bu düzene boyun eğmeyiz' kapağıyla çıkan Boyun Eğme gazetesi Türkiye'nin dört bir yanında meydanlardaydı.

Boyun Eğme'nin yeni sayısı Türkiye'nin dört bir yanında meydanlardaydı.

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı gazetenin "Tek adamlardan emekçi halka kurtarıcı çıkmaz" başlıklı kapak yazısında tüm kahramanların düzenin asıl sahiplerine çalıştığı, yoksullar ve emekçiler için refahın yolunu kahramanların açmadığı vurgulanarak "Emekçi halkımız bozuk düzenin attığı her adımda, her yeni saldırıda örgütlü olduğu ölçüde kazanacak" denildi.

Gazetede 24 Haziran seçimlerinde Bu Düzen Değişmeli Platformu Kocaeli bağımsız milletvekili adayı olan Türkiye Komünist Partisi üyesi, metal işçisi Mustafa Tozkoparan ile Gebze'de, işçi sınıfı içinde yürüttükleri seçim çalışmalarına ilişkin bir söyleşi de yer alıyor.