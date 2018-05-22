Borusan da yeniden yapılandırma istedi

Borusan grubunun borç yeniden yapılandırması için bankalara başvurduğu iddia ediliyor.

Ülker ve Doğuş gruplarının ardından bir büyük sermaye grubunun daha borç yeniden yapılandırması için bankalara başvurduğu iddia edildi.

Borusan grubu, otomotiv ve makine distribütörlüğü, çelik üretimi, enerji ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteriyor. 2017 yılı cirosu 4,7 milyar dolar civarında olan grubun lojistik faaliyetleri dışındaki tüm gelirleri TL bazında. Ancak yine lojistik dışındaki sektörlerde hem ithal girdi hem de ithal ürün bağımlılığı yüksek grubun döviz kurundaki artıştan kuvvetli bir şekilde etkilendiği tahmin ediliyor.

BMW, MINI gibi otomotiv markalarının ithalatçısı olan grup Caterpillar ile iş makineleri alanında da en önemli ithalatçılar arasında yer alıyor. Grup aynı zamanda Borusan Mannesmann ile önemli çelik boru üreticilerinden biri.

Otomotiv ve iş makinelerinde döviz kurlarındaki artışın, bayilerle çalışan ve yüksek alacak hesabı bulunan grupta tahsilat zorluklarıya birleştiği, üretim tarafında ise hem enerji hem de çelikte emtia ve kur artışının birlikte etkili olduğu tahmin ediliyor. Grubun cirosunun yüzde 15'ini oluşturan otomotiv grubunda 2017 karının çok düşük olduğu da dikkate alındığında, döviz borçların ve özellikle distribütör ağından kaynaklı kısa vadeli borç yükünün çevrilemez duruma geldiği düşünülüyor.