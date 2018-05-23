Borusan: Borç yeniden yapılandırması söz konusu değil

Borusan grubunun borç yeniden yapılandırması istediğine yönelik iddia hakkında Borusan Holding açıklama yaptı. Borç yeniden yapılandırmasının söz konusu olmadığı ifade edildi.

Borusan grubunun borç yeniden yapılandırması talebiyle bankalara başvurduğu yönündeki iddiaları aktaran haberimizin ardından Borusan Holding bir açıklama yaptı. İddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada "Borusan Grubu geçtiğimiz yıl TL bazında yüzde 32, dolar bazında yüzde 11 büyümüş ve 1,3 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştirmiştir. Bu yıl da aynı tempoda yatırım yapmaya ve ülkemize insanına, ekonomisine değer yaratmaya devam edecektir. Borusan Grubu bugüne kadar hiçbir banka ile borç yapılandırması kapsamında hiçbir görüşme yapmamıştır; Grubumuzun böyle bir ihtiyacı da olmamıştır" denildi.