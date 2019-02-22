Bornova Belediyesi'ne grev kararı asıldı

İzmir Bornova Belediyesi'nde bin 277 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine grev kararı alındı.

İzmir Bornova Belediyesi'nde bin 277 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine grev kararı alındı.

Kadro düzenlemesini içeren KHK ile birlikte Bornova Belediyesi'nde çalışan bin 277 işçi Bornova Belediyesi Personel A.Ş'ye geçirildi. Bornova Belediyesi'nin park bahçeler, temizlik, fen işleri, sosyal, kültür, tiyatro gibi 20'ye yakın biriminde çalışan işçiler asgari ücret farkının ödenmesi, ikramiye, ücretli sosyal izinler, sorumluluk zammı gibi taleplerinin karşılanmasını bekliyor.

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi önünde bir araya gelen sendika üyeleri, önce Bornova Belediyesi’ne, ardından Bornova Belediyesi Personel A.Ş.'nin genel müdürlük binasına gidip grev kararlarını astı. "Sadaka Değil Toplu Sözleşme" pankartının arkasında yürüyen belediye işçileri "Sözleşme Hakkımız Gasp Edilemez", "Birleşe Birleşe Kazanacağız", "Zafer Direnen Emekçinin Olacak" ve "Gün Gelecek Devran AKP Halka Hesap Verecek" sloganlarını attı.

Belediye ve şirket yönetiminin sendikalarını muhatap almadığını belirten DİSK Genel İş Sendikası 7 Nolu Şube Başkanı Kemal Köroğlu, grev kararına giden süreci şu şekilde özetledi: “Şirket yöneticileri, TİS yapılıp yapılamayacağı konusunda tedirginlik yaşayıp bakanlığa görüş sormuş, bu da yazılı ve sözlü olarak sendikaya bildirilmiş ve şirket TİS görüşmelerine katılmamıştır. Sendikamız 19 Kasım 2018 tarihinde TİS görüşmeleri yapmak için şirkete yazılı olarak yer, gün ve saat talebinde bulunmuştur. Şirket tarafından TİS görüşmelerini yapabilmek için sendikamıza yer, gün ve saat bildirilmemiştir. Türkiye’nin her yerinde 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belediye şirketlerine geçişi yapılan işçilerle TİS yapılırken, Bornova Belediye Başkanlığı yetkiyi dikkate almayarak, yoksulluk sınırının altında çalışan ve asgari ücret farklarını talep eden işçiye bahaneler üreterek sessiz kalmayı tercih etmiştir.”

Köroğlu, hem belediye hem de şirket yönetimini TİS görüşmelerine davet ederken, “Asgari ücret fiyat farkları, ücretli sosyal izinler, sorumluluk zammı, koku primi, iş riski gibi primlerin ödenmesini istiyoruz. Taleplerimiz karşılanmadığı taktirde 11 Nisan 2019 günü greve çıkacağız.” şeklinde konuştu