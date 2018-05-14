'Borçlar silinecek' diyorlar ama...

CHP ve İyi Parti liderlerinin seçim mitinglerinde art arda dile getirdikleri 'borçlar silinecek' vaadi, sadece borçların belli bir bölümünü kapsadığı gibi bugün geçerli olan ekonomik modelde seçim gününden sonra unutulmaya mahkum gözüküyor.





Cumhurbaşkanlığı seçimleri için partilerin adaylarını belirlemeleriyle birlikte, miting kürsülerinden liderlerin halka sunduğu vaatler de Türkiye'nin gündemine girdi.

Bunlardan belki de en çok ilgi çekeni CHP'nin adayı Muharrem İnce ve İyi Parti'nin adayı Meral Akşener'in art arda yaptığı "borçlar silinecek" açıklaması oldu. Muhalefet liderleri, 24 Haziran'ın ardından, emekçileri intihara sürükleyen borç kıskacına son verecekleri vaadinde bulunarak, yeni bir tartışma başlattı.

BORÇLULUK KATLANARAK ARTTI

Borçluluk ekonomide kötüye gidişin sürmesinin beklendiği Türkiye'de, son 16 yılda giderek ağırlaşan bir sorun haline geldi.

Bankalardan kullanılan bireysel kredi tutarı 2002 yılında 1,2 milyar dolarken, 2017 sonunda 129 milyar doları geçerek, yılda 100 kattan fazla artışla GSYH'nin yüzde 15'ine ulaştı. Aynı şekilde, 2002 yılında 18 dolar olan kişi başı bireysel borç tutarı, nüfus artışına rağmen, 2017 yılında katlanarak bin 600 dolara ulaştı.

soL HD'nin hazırladığı önemli veriler içeren "Seçim Balonları - 1" başlıklı haberde, mevcut düzende emekçi halkın hissettiği çaresizliğe seslenen "borçlar silinecek" vaadi ele alındı.