Boğaziçi emekçileri angaryaya, baskıya, mobbinge karşı eylemde

Boğaziçi Üniversitesi'nin geçen aylarda kadroya geçirilen işçileri, kendilerine yönelik angarya, baskı ve mobbinge karşı rektörlük önünde toplanarak bu durumu protesto ettiler. DİSK temsilcisi hukuksuz ve keyfi bir şekilde yerleşkeye alınmadı.

Boğaziçi Üniversitesi'nin geçen aylarda kadroya geçirilen işçileri, kendilerine yönelik angarya, baskı ve mobbinge karşı rektörlük önünde toplanarak bu durumu protesto ettiler.

DİSK’in sendika temsilcisi hukuksuz bir şekilde okula alınmaması nedeniyle geç başlayan eylemde, basın açıklamasını Eğitim Sen sözcüsü yapmak zorunda kaldı.

Öğrencilerin de destek verdiği eylemde, Eğitim Sen temsilcisi sözlerine okulda DİSK üyesi olduğu bilinen işçilere soruşturmalar açıldığını söyleyerek başladı. Okul yönetiminin yeni işçi almadığını ve kadroya geçemeyen eski taşeron işçilerin işlerini kadroya geçen arkadaşlarına yaptırmaya çalıştığını söyleyen eğitim Sen temsilcisi, itiraz eden işçilere de rektörlüğün insan onuruna yakışmayan tebliğler gönderdiğini söyledi.

Basın açıklamasından sonra işçi ve öğrenciler, “Yaşasın öğrenci-emekçi dayanışması”, “Emekçiyiz haklıyız kazanacağız”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atarak akademik personelin kafeteryası olan Kennedy Longe’a yürüdüler.

Rektörlük önünde yapılan konuşmalarda, krizin faturasının yönetim tarafından işçilere yüklenmek istendiği vurgulandı. Yemekhane ve servis zamlarını okul emekçilerinin kabul etmediği ve önümüzdeki süreçte tekrar bir araya gelineceği söylendi.

DİSK temsilcisinin içeri alınmaması emrini veren ve sendikanın görüşme talebini kabul etmeyen rektörlük genel sekreteri Yavuz Akpınar’ı da protesto eden işçiler, “rektör istifa” sloganlarıyla eylemlerini sonlandırdı.



