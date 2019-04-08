Boeing'in üretimi azaltması hisselerini vurdu

Boeing'in 737 tipi uçakların üretimini azaltacağını açıklamasının ardından şirketin hisse değeri yüzde 4 azaldı.

Etiyopya ve Lion havayollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi uçakların yaptığı kazalardan sonra, Boeing, uçakların üretimini azaltacağını duyurmuştu.

Üretim kesintisinin ardından Boeing'in hisselerinde yüzde 4 düşüş yaşandı.

Boeing'in üretimde azalmaya gitmesi Boeing'in tedarikçisi olan şirketleri de etkiledi. Spirit AeroSystems adlı şirketin hisseleri yüzde 5, Triumph Group'un hisseleri ise yüzde 6 düştü.

Meggitt, Melrose ve Safran gibi Avrupalı tedarikçilerin hisseleri de yüzde 0.4 ile yüzde 2 arasında düşüş gösterdi.

Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da ise Lion Hava Yolları'na ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Rusya'da da Moskova-Soçi seferini yapan Boeing 737-800 tipi uçak, kanat arızası sebebiyle Soçi Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.