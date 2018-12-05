BMİS: Yoksulluk sınırındaki artış, asgari ücretteki artışın altı katı

DİSK/Birleşik Metal İş Sendikası'nın araştırma merkezi BİSAM, açlık ve yoksulluk sınırı konusundaki Kasım 2018 raporunu açıkladı.
DİSK/Birleşik Metal İş Sendikası'nın araştırma merkezi BİSAM, Türkiye'de yoksulluk sınırındaki yıllık artışın, asgari ücretteki artışın altı katı olduğunu duyurdu.
BİSAM, açlık ve yoksulluk sınırı konusundaki Kasım 2018 raporunu açıkladı. Raporda, açlık sınırının 15 yılda 4,5 kat arttığı da vurgulandı.
Raporun satır başları şöyle:
- Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama bin 916 TL’dir. Bu harcama sadece gıda harcaması için yapılması gereken tutardır.
- 2003 yılının Kasım ayında 4 kişilik bir aile günlük 14.3 TL’ye sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 63.85 TL’ye sağlıklı beslenebilmektedir.
- BİSAM, Kasım 2018 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı verilerini hesapladı. Hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük 63.85 TL, aylık 1.916 TL’lik harcama yapması gerekiyor. Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 16.34, yetişkin bir erkeğin 16.85, 10-18 yaş arası bir çocuğun 18.10, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 12.56 TL. Bu verilere göre yoksulluk sınırı da 6 bin 626 TL oldu.
- Kasım ayı için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TÜFE, harcama sepetinde en büyük ağırlığa sahip olan otomobil fiyatlarında yaşanan yüzde 13.8’lik düşüşün etkisi ile gerilerken, açlık ve yoksulluk sınırı artış kaydetti.
- 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcamaları daha dar bir gruplandırma içinde ele alırsak, süt ve süt ürünlerinin harcamalar içindeki payının yüzde 41.1 ile son derece yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla açlık sınırının süt ve süt ürünlerinin fiyat artışlarına hassasiyeti son derece fazladır. İkinci önemli harcama grubu ise yüzde 25.9 ile et, yumurta ve kuru baklagil grubudur. Geçtiğimiz aya göre süt ve süt ürünleri ile et, yumurta, kuru baklagil grubunun payı azalırken, meyve-sebze ile ekmek ve tahıl grubunun payı artmıştır.
- Araştırmanın sonuçlarına göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken aylık harcama tutarı 490 TL olurken, bu rakam yetişkin bir erkek için 506 TL, 10-18 yaş bir çocuk için 543 TL, 4-6 yaş bir çocuk için 377 TL oldu. Buna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 1.916 TL’dir. Aynı hesaplamaya göre 4 kişilik ailenin sağlıklı beslenmek ve insanca yaşayabilmek için yapması gereken asgari harcama tutarı ise aylık 6 bin 626 TL’dir. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ise yoksulluk sınırı 1125 TL, açlık sınırı 326 TL arttı. Aylık artış açlık sınırında 12, yoksulluk sınırında 41 TL oldu.
- Asgari ücret 2017 Aralık ayında 2018 yılı için 199 TL artış ile 1603 TL olarak belirlenmişti. Buna göre yoksulluk sınırındaki artış asgari ücret artış miktarının yaklaşık 6 katı oldu.
- Açlık sınırı 2003 yılı Kasım ayında 429 TL idi. Buna göre 15 yılda açlık sınırındaki artış 4.6 kat oldu.