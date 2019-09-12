BMC patronuna Saray teşviği yetmedi: Kötü gidişin nedeni işçilerin performansıymış!

Yüzde 49 hissesi Katar, yüzde 51 hissesi Ethem Sancak ve Yasin Öztürk ortaklığında olan BMC firmasında yılbaşında 90 işçinin işine son verilmişti.
Şirket patronlarından Yasin Öztürk, 6 Eylül 2019 tarihinde şirket çalışanlarına gönderdiği ihtarnamede, ara dönem değerlendirmesi neticesinde şirketin kötü giden iş sonuçlarının tüm sorumluluğunu işçilere yükledi.
İşte “Taha Yasin Öztürk” imzalı olarak şirket çalışanlarına gönderilen ihtarlar:
AKP’nin son açıkladığı teşvik paketinde 2 projeyle en büyük payı BMC şirketi ve patronları almıştı.
Milli ana muharebe tankı olarak duyurulan Altay tankı projesinin üretim ihalesi de BMC patronlarına verilmişti. İhale sonrası Sakarya’daki tank palet fabrikası özelleştirme adı altında yine BMC patronlarına devredilmeye çalışılmış, Danıştay’ın kararı ve işçilerin tepkileri sonrası AKP iktidarı yeni bir yöntem uygulamaya koymuştu.
AKP iktidarı döneminde kamu kaynakları ile ihya edilen BMC patronları, şirketin ticari araç sektöründeki başarısızlığının faturasını BMC emekçilerine kesmeye çalışıyor.
BMC çalışanları şirketlerinde devam eden işçi düşmanı uygulamalar ile ilgili www.patronlarinensesindeyiz.org dayanışma ve mücadele ağı ile irtibata geçmeye çağırıyor.
Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir.
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