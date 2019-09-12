BMC patronuna Saray teşviği yetmedi: Kötü gidişin nedeni işçilerin performansıymış!

BMC firması, ara dönem değerlendirmesi neticesinde alınan şirketin kötü gittiğine dair iş sonuçlarının tüm sorumluluğunu çalışanlara yükledi. AKP'nin son açıkladığı teşvik paketinde 2 proje ile en büyük payı alan BMC, çalışanları tehdit etti. BMC çalışanları, şirketlerinde devam eden işçi düşmanı uygulamalarla ilgili Patronların Ensesindeyiz Dayanışma ve Mücadele Ağı ile irtibata geçmeye çağırıyor.

soL - Patronların Ensesindeyiz