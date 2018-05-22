Bloomberg: Ekonomik dalgalanmanın sebebi Erdoğan

Bloomberg’de Türkiye tahvillerinin değerinin Senegal’in altına indiği belirtildi ve bunun ana nedeninin Erdoğan’ın geçen hafta faizle ilgili yaptığı açıklamalar olduğu ifade edildi.

BBC Türkçe’ye göre Bloomberg'de yayınlanan "Türkiye'nin tahvillerinin değeri Senegal'in altına inerken, Erdoğan kredi notunu tehlikeye atıyor" başlıklı haberde, Türk varlıklarına gelen satışlar analiz edildi.

Haberde, Türk tahvillerinin faizlerinin Senegal borçlanma senetlerinin üzerine çıktığına dikkat çekildi:

"Türkiye tahvillerine Senegal'den daha yüksek faiz ödüyor. Üstelik kredi notu daha yüksek olmasına ve ekonomisi de 60 kat daha büyük olmasına rağmen…

"Peki ama neden? Analistlere göre, bunun ana nedeni Erdoğan'ın ekonomiye yaklaşımı."

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta içerisinde Bloomberg'e verdiği mülakatta enflasyonun yüksek kalmasının nedenini faizlerin yüksekliğe bağlamasının ardından Türk tahvillerine gelen satışların da hızlandığı belirtildi.

Erdoğan aynı mülakatta ayrıca, 24 Haziran seçimlerinin ardından para politikasında daha fazla söz sahibi olacağını da ifade etmişti.

Bloomberg'e konuşan Londra merkezli AllianceBernstein'in kredi analisti Okan Akın, "Cumhurbaşkanının Merkez Bankası ile ilgili sözleri, tabuta son çiviyi de çaktı… Şu anda piyasa, Türkiye'nin kredi notunu B- olarak fiyatlıyor. Türk tahvilleri, bir süredir zaten ülkenin kredi notunun iki kademe altında seyrediyor ancak Türk varlıkları özellikle son birkaç haftadır diğer gelişmekte olan piyasalardan negatif bir şekilde ayrışıyor" dedi.

Türkiye'nin kredi notu Fitch nezdinde BB+ düzeyinde bulunuyor. Diğer derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody's'in değerlendirmelerinde ise Senegal'in bir kademe üstünde bulunuyor.