Bloomberg: 3. Havalimanı inşaatını tamamlamak için 1 milyar avro ek kredi

Üçüncü Havalimanı inşaatının ilk fazının tamamlanabilmesi için bankalardan 1 milyar avro ek kredi alındı. Alınan kredi tutarı böylece 5,5 milyar avroya ulaştı. Cumhurbaşkanı Üçüncü Havalimanı'nın 29 Ekim'de açılacağını yaptığı konuşmalarda belirtiyor. Ek kredinin inşaatın yetişmesini sağlamak için alındığı tahmin ediliyor.

Bloomberg'in yeni borçlanma planının bilen dört kişiye dayandırdığı haberinde Üçüncü Havalimanı'nın ilk fazının tamamlanabilmesi için 1,2 milyar dolar ek kredi aldı.

Havalimanı yapımını üstlenen, Cengiz, Kolin, Limak, Kalyon ve Mapa'dan oluşan 5 şirketlik konsorsiyum İGA'nın 2015 yılında bankalarla imzaladığı 4,5 milyar avroluk kredi anlaşması kapsamında tahsis edilen limitin bu tutarı karşıladığı belirtilirken konsorsiyumun anlaşmanın gizli kalmasını istediği, adı belirtilmeyen kaynaklar tarafından ifade edildi.

Yeni kredi anlaşması Çarşamba akşamı Merkez Bankası'nın yüksek oranlı faiz artış kararının ardından yapıldı.

İGA'nın Nisan ayında devlete yapacağı kira ödemelerinin iki yıl ötelenmesi talebi olmuş, asgari 2 milyar avro olarak hesaplanan iki yıllık kiranın ertelenmesine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan sıcak baktıklarını açıklamıştı.

4,5 MİLYAR AVROLUK KREDİDE EN YÜKSEK PAY KAMU BANKALARININ

İstanbul’a yapılacak üçüncü havalimanının ilk etap inşaatı için Ziraat Bankası, HalkBnk, VakıfBank, DenizBank, Garanti Bankası ve Finans- Bank olmak üzere altı bankadan toplam 4.5 milyar Avro kredi sağlandı. Söz konusu altı banka ile İGA, dört yılı ana para ödemesiz olacak şekilde 16 yıl vadeli finansman kredisi imzaladı.

1 milyar 480 milyon Avro ile aslan payını Ziraat Bankası’nın üstlendiği kredi paketine Halkbank ve Vakıfbank 960’ar milyon Avro, Denizbank 500 milyon Avro, Garanti ve Finansbank da 300’er milyon Avro ile katıldı.

ÜÇ AYDA BEŞ İŞ CİNAYETİ

Üçüncü Havalimanı inşaatında sadece son üç ayda 5 işçi iş cinayetinde yaşamını yitirdi.

ERDOĞAN'DAN ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI 'MÜJDESİ'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün akşam TRT'de katıldığı özel programda ve bugün AKP seçim beyannamesini sunarken Üçüncü Havalimanı'nın yakınına 10 bin konutluk proje yapacakları "müjdesi"ni vermişti.