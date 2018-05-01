Birleşik Metal ve Nakliyat-İş, 1 Mayıs'ı Saraçhane'de kutladı

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş ve Nakliyat-İş sendikaları İstanbul'da 1 Mayıs'ı Saraçhane Parkı'nda kutladı. Yaklaşık bin 500 kişilik gruptan 60 kişi valiliğin izniyle Taksim Cumhuriyet Anıtına çelenk bıraktı. Kent genelinde 1 Mayıs gösterilerinde 66 kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlayacağını açıklayan Birleşik Metal-İş ve Nakliyat-İş sendikalarına üye işçiler, Aksaray'da buluşarak buradan Saraçhane Parkı'na geldi. Yaklaşık bin 500 işçi "1 Mayıs'ta 1 Mayıs alanındayız", "Taksim işçiye yasaklanamaz", "1 Mayıs şehitleri ölümsüzdür" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları attı. Daha sonra ölen işçiler için saygı duruşunda bulundu. Burada yapılan açıklamanın ardından gruptan 60 kişi İstanbul Valiliği'nden izin alarak Taksim'de bulunan Cumhuriyet Anıtına çelenk bırakmaya gitti. Nakliyat İş Sendikası ve Birleşik Metal İş Sendikası üyesi 60 kişi İstanbul Valiliğinden yazılı izin alarak Taksim'de bulunan Cumhuriyet Anıtına çelenk bırakmak üzere otobüslerle yola çıktı.

Öte yandan Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyelerinden oluşan gruba polis saldırısının ardından en az 35 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL GENELİNDE 66 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

DHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, şu ana kadar 66 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 56'sının Beşiktaş, 6'sının Maltepe, 2'sinin Beyoğlu ve 2 kişinin de Şişli'de gözaltına alındığı öğrenildi. Maltepe'de gözaltına alınan 6 kişiye "Görevli memura mukavemet" suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.