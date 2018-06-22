Birleşik Metal-İş'ten muhalefete: TÜSİAD'a, TOBB'a değil, işçi sınıfına güvence verin

Birleşik Metal-İş Sendikası'nın Temsilciler Kurulu dün seçim gündemiyle bir araya gelerek bir sonuç bildirgesi yayınladı. Bildirgede, seçim sürecinde işçi sınıfının yokmuş gibi davranılmasını reddedildi. İktidardaki AKP'ye 'Tamam' mesajı verilirken; muhalefetteki partilere de 'TÜSİAD'a, TOBB'a değil işçi sınıfına güvence verin' denildi.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'nın Temsilciler Kurulu dün seçim gündemiyle toplandı.

Kemal Türkler Eğitim ve Sosyal Tesisleri'ndeki toplantının ardından 24 Haziran seçimlerine yönelik bir sonuç bildirgesi yayınladı.

Bildirgede, seçim sürecinde işçi sınıfının yokmuş gibi davranılmasını reddedildi. İktidardaki AKP'ye 'Tamam' mesajı verilirken; muhalefetteki partilere de 'TÜSİAD'a, TOBB'a değil işçi sınıfına güvence verin' denildi.

Birleşik Metal-İş Temsilciler Kurulu imzasıyla kamuoyuna duyurulan sonuç bildirgesinden satır başları şöyle:

24 Haziran’da ülkemiz kritik bir seçim yaşayacak. Temsilciler kurulumuz bu tarihi seçimde işçi sınıfının taleplerini bir kez daha yüksek sesle dile getirmektedir.

Seçimlerde işçi sınıfı yokmuş gibi davranılmasını reddediyoruz. İşçi sınıfı vardır, güçlüdür. Saraylar yıkar, saltanat bitirir, sömürüye son verir. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Biz varız ve buradayız.

Patronların dayatmalarına karşı sendikalaşma mücadelesinde, işten atılmalara karşı direnişlerde, fabrika işgallerinde, grev yasaklarına karşı fiili grevlerde varız, buradayız ve artık tamam diyoruz.

Siyasi iktidarın16 yıl boyunca sergilediği işçi düşmanı tutuma, aleyhimize çıkarılan yasalara, grevlerimizin yasaklanmasına, anti-demokratik uygulamalara yeter artık diyoruz.

İşçi sınıfı sürekli yoksullaşır, borçlanır ve örgütsüzleştirilirken, sermaye sınıfının kârına kâr katıp ülke zenginliklerini yağmalamasına artık yeter diyoruz.

Seçimlere katılan muhalefet partilerini ise seçim sonrası izlenecek politikalar konusunda uyarıyoruz.

Aşağıda sıraladığımız taleplerimizi dikkate alın, TOBB’a TÜSİAD’a değil, sermaye sınıfına değil, biz işçilere, işçi sınıfına güvence verin.

Takipçisi olacağımız, gerçekleşmesi için mücadelesini vereceğimiz taleplerimiz ise şunlardır:

1.İş güvencesi sağlanmalıdır. Tam istihdam mümkündür.

2.Güvenceli çalışma sağlanmalıdır. Taşeron çalıştırma, kiralık işçilik, sözleşmeli personel ve esnek çalışma uygulamaları son bulmalıdır.

3.Asgari ücrette yoksulluk sınırı aşılmalıdır.

4.Vergide adalet sağlanmalıdır. Vergi yükü biz işçilerin omuzlarından kaldırılmalı, kâr, rant ve servetten alınan vergiler ağırlaştırılmalıdır.

5.Emeklilik yaşı düşürülmeli, emekli maaşları insanca yanabilir düzeye yükseltilmelidir.

6.Haftalık çalışma süresi 37,5 saate indirilmelidir.

7.Kıdem tazminatı hakkı genişletilmeli ve güvence altına alınmalıdır.

8.İşçi sağlığı ve güvenliğinde işçi odaklı politikalar hayata geçirilmelidir.

9.OHAL koşullarında yasalaştırılan Arabuluculuk düzenlemesi, Zorunlu Bireysel Emeklilik uygulaması ve kiralık işçilik yasası derhal iptal edilmelidir.

10.Çalışma yaşamında kadına yönelik ayrımcılığa karşı somut politikalar oluşturulmalıdır. Başta işyerinde olmak üzere kadına yönelik şiddet ve taciz önlenmeli, yaptırımlar ağırlaştırılmalıdır.

11.Sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalıdır. Barajlar kaldırılmalı, sendikalaşma nedeniyle işten çıkarmalara ağır yaptırımlar getirilmeli, sendika tercihinde işçilere referandum hakkı tanınmalıdır.

12.Bakanlar Kurulunun grev erteleme yetkisine son verilmelidir. Grev yasakları kaldırılmalı, grev hakkı genişletilmelidir.

13.Özelleştirme uygulamalarına son verilmelidir. Bugüne kadar ulusal ya da uluslararası sermayeye satılan tüm kamu varlıklarımız devletleştirilmelidir.

14.Eğitim ve sağlık hizmetleri her yurttaş için tümüyle ücretsiz, nitelikli ve erişilebilir hale getirilmelidir.

15.Kriz kapıdadır. Kriz dönemi temel politika işçiler için iş ve ücret güvencesi olmalıdır. Sermaye değil, emek korunmalıdır.