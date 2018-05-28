Birleşik Metal İş işçilerin taleplerini bir 'manifesto' ile duyurdu

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası, 24 Haziran seçimleri öncesi işçilerin taleplerini "manifesto" olarak adlandırdıkları bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Birleşik Metal İş Sendikası, 24 Haziran seçimlerine doğru, işçilerin ve sendika üyelerinin taleplerini bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.

Genel Başkan Adnan Serdaroğlu'nun dile getirdiği talepler arasında başta grev olmak üzere sendikal hakların önündeki tüm engellerin kaldırılması, özelleştirmelerin durdurulması, bir gün bile çalışsa tüm işçilerin kıdem tazminatı alabilmeleri, emeklilik yaşının düşürülmesi, haftalık resmi çalışma süresinin 37,5 saate düşürülmesi yer aldı.

Türkiye'nin 24 Haziran 2018 tarihinde cumhuriyet döneminin en kritik seçimlerinden birine gireceğini ifade eden Serdaroğlu, "Biz işçiler olarak, seçime girecek parti ve adaylar nezdinde, yaşanan sıkıntılarımızı ve sorunlarımızı dile getirmeyi bir gereklilik ve hak olarak görüyoruz. Bu çerçevede geçimini emek gücünü satarak sağlayan milyonların sesini duymak istemeyenlere karşın sesimizi ve taleplerimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz" dedi.

İŞTE İŞÇİLERİN TEMEL TALEPLERİ

İşte işçilerin seçim öncesinde dile getirdiği taleplerden bazıları: