Birleşik Metal-İş 1 Mayıs kararını açıkladı

Birleşik Metal-İş Sendikası, 1 Mayıs'a ilişkin aldığı kararı açıkladı. Açıklamada, 'Başkanlar Kurulumuz, 2018 yılı 1 Mayıs’ın Taksim’de yapılması kararını almıştır. Tüm emek örgütlerini ve sendikaları da Taksim alanında 1 Mayıs kutlamalarına çağırmaktadır' denildi.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, 1 Mayıs'a ilişkin açıklamada bulundu.

Başkanlar Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "Sendikalar, anti-demokratik uygulamaların yaygınlaştığı baskı ortamında 1 Mayıs hazırlıklarına başlayacaklar. Bu yıl 1 Mayıs’a sendikal hak ve özgürlüklerin hiçe sayıldığı, iş cinayetlerinin artarak devam ettiği, adalete hukuka güvensizliğin arttığı bir atmosferde gidiliyor" denilirken, "Başkanlar Kurulumuz, 2018 yılı 1 Mayıs’ın Taksim’de yapılması kararını almıştır. Tüm emek örgütlerini ve sendikaları da Taksim alanında 1 Mayıs kutlamalarına çağırmaktadır... Birleşik Metal-İş Sendikası Başkanlar Kurulu, saldırıların yoğunlaştığı, grev yasaklarının ardı ardına hayata geçirildiği, anti demokratik uygulamaların, baskı ortamının yaygınlaştığı, sendikalara ve emek hareketine yönelik 1 Mayıs kutlama alanına ilişkin devam eden keyfi tutumun son bulması için bu yıl Taksim’de kutlamaların önemine dikkat çekmiştir" ifadeleri kullanıldı.