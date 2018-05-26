İş bırakan temizlik işçilerine 1 Haziran sözü

Avcılar Belediyesi’nde maaşları ödenmediği için bu sabah iş bırakan temizlik işçileri, belediyenin 1 Haziran’da bir maaş, 12 Haziran’da geri kalan ücretlerinin ödenmesi sözü vermesi üzerine işbaşı yaptı.

soL - İstanbul