İş bırakan temizlik işçilerine 1 Haziran sözü

Avcılar Belediyesi’nde aylardır maaşlarını alamadıkları için iş bırakan temizlik işçileri, belediyenin verdiği ödeme sözü üzerine yeniden işbaşı yaptı.
Daha önce kendilerine verilen 25 Mayıs’ta ödeme yapma sözünün tutulmadığını belirterek bu sabah iş bırakan temizlik işçileri, belediyenin 1 Haziran’da bir maaş, 12 Haziran’da geri kalan ücretleri ödeme sözü vermesi üzerine yeniden işbaşı yaptı.
Belediyenin fen işlerine bağlı çalışan işçiler de ücretlerinin 30 Mayıs’ta ödeneceğine dair söz verildiğini, belediye bu sözünü tutmazsa iş bırakacaklarını açıklamışlardı.