Bir yılda 501 bin yeni işsiz: Genç ve kadın işsizliği korkutucu boyutlarda

DİSK'in araştırma dairesi DİSK-AR, aylık işsizlik raporunu yayımladı. Rapora göre işsiz sayısı bir yılda 501 bin artarak 3 milyon 788 bine yükseldi. Geniş̧ tanımlı işsiz sayısı da 6 milyon 351 bine yükseldi. Genç ve kadın işsizliği ise korkutucu boyutlarda.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) araştırma dairesi DİSK-AR, aylık işsizlik raporunu yayımladı.

Rapora göre işsiz sayısı bir yılda 501 bin artarak 3 milyon 788 bine yükseldi. Geniş̧ tanımlı işsiz sayısı da 6 milyon 351 bine yükseldi. Genç ve kadın işsizliği ise korkutucu boyutlarda.

DİSK-AR, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) bugün açıkladığı Ekim 2018 dönemi İşgücü İstatistikleri ile İŞKUR tarafından açıklanan Aralık 2018 dönemi verilerini ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan Ekim 2018 dönemi sigortalı istatistiklerini değerlendirdi.

DİSK-AR’ın işsizlik ve istihdama ilişkin değerlendirmeleri özetle şöyle:

Ekim 2018 dönemi TÜİK İşgücü İstatistikleri ile son İŞKUR ve SGK verileri işsizlikte krizin etkisinin giderek belirgin hale geldiğini gösteriyor.

TÜİK’e göre Ekim 2017 döneminde yüzde 10,3 olan dar tanımlı standart işsizlik 1,3 puan artarak Ekim 2018’de yüzde 11,6’ya yükseldi. Dar tanımlı işsiz sayısı bir önceki yıla göre 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bine yükseldi.

TÜİK verilerine dayanarak hesapladığımız geniş̧ tanımlı işsiz sayısı 6 milyon 351 bine yükseldi.

Geniş̧ tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 18,3 olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı dönemine göre geniş̧ tanımlı işsiz sayısı 517 bin arttı.

Tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,3 puan artarak yüzde 11,6’ya yükseldi.

İşsizlik sigortasında rekor başvuru Aralık 2018’de yaşandı. Başvuru sayısı 211 bine yükseldi.

Genç işsizliği geçen yıla göre 3 puan artarak yüzde 22,3’e yükseldi.

Kadın işsizliği yüzde 14,7, genç̧ kadın işsizlik oranı ise yüzde 27,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı kadın işsizliği ise yüzde 18,8’e yükseldi.

Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 32,9 oldu.

Ne eğitimde ne istihdam olan gençlerin (boşta gezer) oranı yüzde 24,7.

Sanayi üretimi daralmaya devam ediyor. Kasım 2018 itibariyle yüzde 6,5 oranında küçüldü.

Ekonomide küçülme, yüksek enflasyon ve işsizliğin bir arada yaşandığı ağır bir kriz tablosu yaşanıyor.

Son iki yılın aylık tarım dışı işsizlik oranları

SİGORTALI SAYISI AZALDI, İŞSİZLİK SİGORTASI BAŞVURUSU TIRMANDI

Raporda sigortalı işçi sayıları konusunda şu tespitlere yer verildi:

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Ekim ayı verileri Eylül-Ekim arası 144 bin aktif sigortalı sayısının azaldığını göstermektedir. Eylül ayında 14 milyon 810 bin olan aktif sigortalı sayısı Ekim ayında 14 milyon 695 bine düşmüştür. Öte yandan 4-a kapsamı sigortalı sayısındaki değişim incelendiğinde aktif sigortalı sayısının düşüş eğiliminin hızlandığı görülmektedir. 2018 Ocak ayı baz alındığına aktif sigortalı sayısının mayıs ayından itibaren düzensiz bir biçimde azalma eğiliminde olduğu görülmektedir.

İşsizlik sigortasına başvuru Aralık 2018 itibariyle 211 bine ulaştı. 2017 yılında işsizlik sigortasına başvuranların toplam sayısı 1 milyon 318 bin oldu. 2018 yılında ise başvurular 1 milyon 630 bine yükseldi. Böylece işsizlik sigortasına başvuranların sayısı 292 bin kişi arttı. Son bir yılda işsizlik sigortasına başvuranların oranı yüzde 24 arttı.

Aylık işsizlik sigortası başvuruları

GENÇ VE KADIN İŞSİZLİĞİ KORKUTUCU BOYUTLARDA

Rapora göre yoğun İŞKUR desteğine ve işveren teşviklerine rağmen standart işsizlikte ve işsizlik kategorilerinde artış yaşanmaya devam etmekte. Genç ve kadın işsizliği ile ne eğitimde ne istihdam olan (NEET) gençlerin oranı yüksekliğini korumakta. Genç işsizlik geçen yıla göre 3 puan arttı. Özellikle kadın işsizliği ve genç işsizliği kategorileri ile NEET oranları artmaya devam etmekte.

Ekim 2018 TÜİK verilerine göre kadın işsizliği yüzde 14,7 olarak açıklanırken, kentsel kadın işsizliği ve genç kadın işsizliği yüksek oranda seyretmekte. Tarım dışı kadın işsizliği yüzde 18,8 olarak açıklanırken, genç kadın işsizliği yüzde 27,9, kentsel genç kadın işsizliği ise yüzde 32,9’a yükseldi.

Türlerine göre işsizlik