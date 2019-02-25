Bir kamu fabrikası daha özelleştirilerek yok edildi: Kapıya kilit vuruldu, işçiler eve gönderildi!

Türkiye'de bir kamu kurumu daha, işçileriyle birlikte özelleştirme mağduru oldu. Türkiye'nin tek, Orta Doğu'nun en büyük gümüş fabrikası olan Kütahya Eti Gümüş, patronlara satılarak özelleştirildikten 15 yıl sonra kapatıldı. 950 işçi işten çıkarılırken, üç aylık maaşları ve kıdem tazminatları ödenmedi.

Türkiye’nin tek, Orta Doğu'nun en büyük gümüş fabrikası olan Kütahya'daki Eti Gümüş Fabrikası üretimini durdurdu. Türkiye'nin ve Kütahya'nın can damarı olan Eti Gümüş Fabrikası'nın kapısında, özelleştirildikten 15 yıl sonra kilit vuruldu.

1987'DE KURULMUŞ, 17 YIL SONRA PATRONLARA SATILMIŞTI

Kütahya Eti Gümüş, 1987'de kuruldu. 2004'te 41 milyon 200 bin dolara özelleştirildi. O dönem kasasında 20 milyon dolar para olan kurumda, özelleştirildikten 15 yıl sonra üretim durdu. 950 işçinin de üç aylık maaşları ve hak ettikleri tazminatları ödenmedi. İşçilere, işten çıkarıldıkları bildirildi.

'KÜTAHYA'DA ÖZELLEŞTİRİLMEYEN KURUM KALMADI'

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, “AKP, özelleştirmelerle Türkiye'nin en köklü kurumlarını yıkıma uğrattı. Kütahya'da özelleşmeyen tek bir kurum bile kalmadı. Eti Gümüş de bundan nasibini aldı. Gelinen noktada binlerce işçi mağdur, Türkiye ekonomisi zorda! Şimdi aynı akıbeti Tank ve Palet Fabrikası bekliyor” dedi.

MAAŞLARINI BİLE ALAMADILAR

Eti Gümüş işçileri, maaşlarını alamadıkları için bir süredir eylem yapıyordu. Kapanma sonrası işçilerin alacaklarının ödenmediği belirtildi.

KENTİN CAN DAMARIYDI

CHP’li vekil Kasap, AKP döneminde Kütahya'nın can damarları olan ve binlerce kişiye istihdam yaratan Manyezit İşletmeleri (KÜMAŞ), Kütahya Gübre Fabrikası (TÜGSAŞ), Azot Fabrikası, Şeker Fabrikası, Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santralı, Eti Gümüş'ün tamamının özelleştirildiğini bildirdi.

Kasap, bu durumun kentte çok sayıda işsiz ve mağdur yarattığını söyleyerek, “Kütahya, Türkiye'nin ne hale geldiğinin bir fotoğrafıdır” dedi.