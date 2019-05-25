Bir çocuk daha çalışırken yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sarmısak tarlasında işçi olarak çalışan 14 yaşındaki Ferhat A. ayaklarını yıkamak için gittiği kanala düşerek yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir çocuk işçi ayaklarını yıkamak için gittiği kanala düşerek yaşamını yitirdi.

İHA'nın haberine göre, Dedepaşa Mahallesi’nde sarmısak işçisi olarak çalıştığı öğrenilen 14 yaşındaki Ferhat A. ayaklarını yıkamak için tarlanın yanında bulunan kanala geldi. Burada ayağı kayan Ferhat A. kanala düştü.

Yakınlarının yardımıyla kanaldan çıkarılan Ferhat A.’nın 112 ekipleri tarafından öldüğü belirlendi. Ferhat A.'nın cenazesinin otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevk edileceği bildirildi.