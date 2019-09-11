On binlerce metal işçisini kapsayan toplu sözleşme süreci başladı. DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası bugün Gebze'de düzenlediği basın toplantısıyla teklifini kamuoyuyla paylaştı. Teklifte ilk altı ay için yüzde 34 zam talep edildi.
DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlü 40 fabrikadan yaklaşık 10 bin üyeyi kapsayan 2019-2021 dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi hazırlıkları başladı.
İŞÇİLER KOMİTELERDE TEKLİFLERİNİ HAZIRLADI
Birleşik Metal toplu iş sözleşmesi hazırlıkları kapsamında işyerlerinde işyeri komiteleri ile iki tur toplantı yaptı. Mayıs ve Temmuz aylarında yapılan bu toplantılarda sektörün ve işçilerin durumu konuşuldu, işçilerin talepleri alınarak teklif hazırlıkları yapıldı.
Sendikanın Merkez TİS Komisyonu 20 Ağustos ve 3 Eylül tarihlerinde toplanarak süreci değerlendirdi ve toplu sözleşme taslağına son şekli verildi.
MESS’E TEKLİF VERİLDİ: İLK ALTI AY İÇİN YÜZDE 34 ZAM
9 Eylül tarihinde toplu sözleşme teklifini sunan Birleşik Metal-İş bugün Gebze’de düzenlediği basın toplantısıyla teklifini kamuoyu ile paylaştı.
Birleşik Metal-İş'in teklifi ana hatlarıyla şu şekilde:
Ücret Zammı: Birleşik Metal’in ücret teklifi iki bölümden oluşuyor.
Ücretlere öncelikle yüzde 10 zam yapılması, ardından da saat ücretlerine 3,80 TL eklenmesi talep ediliyor.
Bu teklifin ilk 6 aylık dönem için zam oranı yüzde 34,2. Altı aylık dönem için istenen ücret zammının parasal karşılığı ise ikramiye dahil 1.152 TL.
Ayrıca sendika ilk defa işe girecek bir metal işçisinin ücretinin asgari ücretin yüzde 15 oranında artırılarak uygulanmasını teklif ediyor.
Diğer altışar aylık zam dönemleri içinse;
- 2. altı aylık dönemde enflasyon oranına 4 puan artış,
- 3. altı aylık dönemde enflasyon oranına 5 puan artış,
- 4. Altı aylık dönemde enflasyon oranına 4 puan artış şeklinde teklif yapıldı.
Sosyal Haklar: Sosyal haklarda yüzde 55 oranında artış teklif edildi.
Ayrıca Kurban Bayramı için 1.600 TL’lik kurban parası ödemesini teklif edildi.
Sosyal hakların ikinci yılı için enflasyon artı 5 puan artış teklif edildi.
Değişiklik talep edilen idari maddelerden bazıları şunlar:
ÇALIŞMA SÜRESİ DÜŞÜRÜLSÜN, VERGİ DİLİMİ SABİTLENSİN
- Haftalık 45 saat olan çalışma sürelerinin ücretler düşürülmeden 37,5 saate düşürülmesi.
- Cumartesi ve Pazar günlerinin hafta tatili olması.
- İşyerlerinde özel istihdam büroları aracılığıyla ya da herhangi bir ad altında geçici süreli işçi çalıştırılmasını engelleyici hüküm teklif ediliyor.
- Hafta tatillerinde evde dinlenme yerine çalışmak zorunda kalan işçilerin fazla çalışma ücretleri yüzde 150, yine bayramlarda çalıştırılan işçilerin ise bayram ve genel tatillerde fazla mesai ücretinin yüzde 200 (4 yevmiye) olması.
- 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün kadın işçiler için ücretli tatil olması.
- 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün engelli kadrosunda çalışanlar için ücretli izin günü olması.
- Gece zammının yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseltilmesi.
- Yıllık ücretli izin sürelerinin her dilim için 2’şer gün artırılması.
- Günlük 2 defa 15’er dakikalık dinlenme süresi.
- Yüzde 15’i aşan gelir vergisi ödemelerinin işveren tarafından üstlenilmesi.
- İşçilere yılbaşından ve Ramazan Bayramı’ndan önce net 500 TL’lik erzak yardımı. Kurban Bayramı için ayrımsız tüm metal işçilerine 1600 TL’lik kurban parası ödemesi.
- Tamamlayıcı sağlık sigortasından işçinin eşinin ve çocuğunun da yararlanması.
- Banka promosyonlarının işçilere ödenmesi.
- İşçilere işyerine düzenli bir şekilde gelmeleri halinde 15 saatlik ücret karşılığı devam primi verilmesi.
- Öğrenim gören işçilerin ve ana sınıfında olan çocuklarının da öğrenim yardımından yararlanması.
- MESS grup sözleşmesi kapsamındaki tüm işyerlerinde, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu” kurulması.