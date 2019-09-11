On binlerce metal işçisini kapsayan toplu sözleşme süreci başladı. DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası bugün Gebze'de düzenlediği basın toplantısıyla teklifini kamuoyuyla paylaştı. Teklifte ilk altı ay için yüzde 34 zam talep edildi.

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’nda örgütlü 40 fabrikadan yaklaşık 10 bin üyeyi kapsayan 2019-2021 dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi hazırlıkları başladı.

İŞÇİLER KOMİTELERDE TEKLİFLERİNİ HAZIRLADI

Birleşik Metal toplu iş sözleşmesi hazırlıkları kapsamında işyerlerinde işyeri komiteleri ile iki tur toplantı yaptı. Mayıs ve Temmuz aylarında yapılan bu toplantılarda sektörün ve işçilerin durumu konuşuldu, işçilerin talepleri alınarak teklif hazırlıkları yapıldı.

Sendikanın Merkez TİS Komisyonu 20 Ağustos ve 3 Eylül tarihlerinde toplanarak süreci değerlendirdi ve toplu sözleşme taslağına son şekli verildi.

MESS’E TEKLİF VERİLDİ: İLK ALTI AY İÇİN YÜZDE 34 ZAM

9 Eylül tarihinde toplu sözleşme teklifini sunan Birleşik Metal-İş bugün Gebze’de düzenlediği basın toplantısıyla teklifini kamuoyu ile paylaştı.

Birleşik Metal-İş'in teklifi ana hatlarıyla şu şekilde:

Ücret Zammı: Birleşik Metal’in ücret teklifi iki bölümden oluşuyor.

Ücretlere öncelikle yüzde 10 zam yapılması, ardından da saat ücretlerine 3,80 TL eklenmesi talep ediliyor.

Bu teklifin ilk 6 aylık dönem için zam oranı yüzde 34,2. Altı aylık dönem için istenen ücret zammının parasal karşılığı ise ikramiye dahil 1.152 TL.

Ayrıca sendika ilk defa işe girecek bir metal işçisinin ücretinin asgari ücretin yüzde 15 oranında artırılarak uygulanmasını teklif ediyor.

Diğer altışar aylık zam dönemleri içinse;

2. altı aylık dönemde enflasyon oranına 4 puan artış,

3. altı aylık dönemde enflasyon oranına 5 puan artış,

4. Altı aylık dönemde enflasyon oranına 4 puan artış şeklinde teklif yapıldı.

Sosyal Haklar: Sosyal haklarda yüzde 55 oranında artış teklif edildi.

Ayrıca Kurban Bayramı için 1.600 TL’lik kurban parası ödemesini teklif edildi.

Sosyal hakların ikinci yılı için enflasyon artı 5 puan artış teklif edildi.

Değişiklik talep edilen idari maddelerden bazıları şunlar:

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