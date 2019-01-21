Binlerce işçinin çalıştığı Başakşehir Şehir Hastanesi'nde işçiler iş bıraktı

Binlerce işçinin çalıştığı İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi şantiyesinde işçiler iş bıraktı.

Rönesans Holding tarafından yapılan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi şantiyesinde tüm işçilerin iş bıraktığı bildirildi. İşçiler, şantiyede bir süredir devam eden yemek probleminin çözülmemesi üzerine iş bıraktılar.

İnşa edildiğinde dünyanın en büyük hastanelerinden birisi olacağı belirtilen şehir hastanesi projesinde Rönesans Holding'in ortağı Japon Sojitz firması. Projenin finansman anlaşması imza töreninde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bulunmuş ve bir konuşma yapmıştı.

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi, tamamlandığında 2.700 yatak kapasitesine sahip olacak ve günde 23 bin 600 hastaya hizmet verecek. 1 milyon metrekarenin üzerinde inşaat alanı olan şantiyede binlerce işçi çalışıyor.

İkitelli Şehir Hastanesi şantiyesinde iş bırakma Rönesans Holding tarafından yapılan İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi şantiyesinde işçiler bir süredir devam eden yemek probleminin çözülmemesi üzerine iş bıraktılar.https://t.co/9uFMImEyxY pic.twitter.com/xRGrA4YFa0 — patronlarinensesindeyiz (@pensendeyiz) 21 Ocak 2019





(DİSK Dev Yapı-İş'in hesabından paylaşıldı)