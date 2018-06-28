Bin 882 ham maddeden gümrük vergisi alınmayacak

Türkiye'de üretimi bulunmayan bin 882 ham maddede gümrük vergisi sıfıra indirildi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Hakkında Karar" ile Türkiye'de üretimi bulunmayan bin 882 ham maddede gümrük vergisi sıfıra indirildi.

Bu bin 882 ham madde arasında bazı özel tanımlı kimyasal, tekstil, demir-çelik ve elektrik-elektronik ürünleri yer alıyor.

Sanayicilerin üretim imkanlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında değerlendirilen kararla, sanayicinin düşük maliyetli hammadde temin edebilmesine imkan tanınarak uluslararası alanda rekabet edebilirliğinin arttırılması hedefleniyor.