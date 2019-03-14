Bilgi Üniversitesi İlbak Holding'e satıldı

Bilgi Üniversitesi'ni İlbak Holding'in satın aldığı belirtildi.

Bir süredir satılacağı konuşulan özel üniversite Bilgi Üniversitesi'nin, İlbak Holding'e satıldığı belirtildi.

7 Haziran 1996 tarihinde kurulan ve 2006 yılında yönetimi dünyanın dört bir yanında üniversiteleri bulunan Laurate International ağına geçen Bilgi Üniversitesi’nin satışıyla ilgili görüşmelerde, dün akşam son aşamaya gelindi.

İlbak Holding ile altı aydır süren görüşmelerde son imzaların Londra'da atıldığı öğrenildi.

Satış rakamına ilişkin henüz bilgi verilmezken, çoğunluk hissenin İlbak Holding'e geçtiği kaydedildi.

Mustafa İlbak ve Murat İlbak'ın başında bulundukları holding, reklamcılık, turizm, maden, garimenkul geliştirme ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteriyor.